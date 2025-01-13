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Намагалися підірвати цистерну з пальним на залізничній станції: у Дніпрі СБУ затримала російських агентів

14:32 13 січня 2025
Затримання російських агентів, фото СБУ

У Дніпра правоохоронці затримали російських агентів, які готували теракт на залізничній станції.

За інформацією спецслужби, затримано двох російських агентів, які на замовлення фсб рф, заклали саморобний вибуховий пристрій (СВП) на колію, де стояла цистерна з пальним.

Правоохоронці нейтралізували вибухівку, яку фігуранти планували дистанційно активувати.

Зловмисниками виявилися наркозалежні чоловік і жінка, які жили у цивільному шлюбі. Пара шукала «гроші на дозу» у тематичних Телеграм-каналах, де і потрапила у поле зору фсб.

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За інструкцією окупантів зловмисники виготовили вибуховий пристрій у власній оселі.

Для конспірації вони придбали компоненти для СВП через інтернет, а їхню доставку замовляли на різні адреси.

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За співпрацю з російською спецслужбою агенти сподівалися отримати грошові перекази з рф, але замість цього одержали підозру від слідчих Служби безпеки.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві затримали агентку російської воєнної розвідки, яка готувала координати для дронової атаки рф по столиці України 1 січня 2025 року.

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