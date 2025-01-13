Покращує пам’ять та запобігає деменції: дієтологиня назвала сир, який вам точно слід додати до меню

Ми часто чуємо від науковців про користь ферментованих продуктів для здоров'я. Тепер є нове дослідження — про користь камамберу, адже недаремно ми так любимо цей сир, ділиться дієтологиня Оксана Скиталінська.

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«Вчені з Кіото (Японія) дослідили дію камамберу на мозок мишей. І виявилося, що під час ферментації утворюються особливі молекули з підвищеною біологічною активністю, яких немає в натуральних продуктах, — розповідає Скиталінська. — Дія цих молекул така відчутна, що деякі вчені навіть рекомендують включити ферментовані сири до дієт. Це не дивно, враховуючи, з якою швидкістю зростає кількість людей з деменцією та втратою когнітивних функцій. Крім того, діабет 2 типу є одним з факторів ризику хвороби Альцгеймера, дегенерації мозку».

Споживання ферментованих молочних продуктів, додає дієтологиня, знижує ризик хвороби Альцгеймера. Одна з таких молекул, на яку варто звернути увагу, — міристамід.

«Вона покращує роботу мозку, підтримує ріст нових нейронів, сприяє виробництву молекули, яка називається нейротрофічний фактор росту, покращує пам'ять, зменшує негативний вплив на мозок їжі, в якій багато жирів, зменшує нейрозапалення», — пояснила дієтологиня.

Раніше Оксана Скиталінська розповідала, як харчуватися при інсулінорезистентності.

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