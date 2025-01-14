Водію на замітку: яку функцію потрібно відключити в автомобілі, що застряг у снігу

Експлуатація автівки взимку, особливо якщо вона сніжна, вимагає від автовласників дотримання певних правил. Адже є шкідливі зимові звички водіїв, які просто «вбивають» автомобіль.

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Також взимку водії можуть опинитися в такій ситуації, коли автівка загрузла в снігу або у глибокій багнюці. З огляду на це профільне видання mashyna.com.ua нагадує про одну з функцій сучасної автівки, активізація якої перешкоджає водіям нормально вибратися із такої «пастки». Йдеться про електронну систему стабілізації (ESP або ASR), що створена для профілактики втрати контролю над автомобілем під час руху.

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А от якщо автівка застрягла в снігу, то увімкнений ESP перешкоджає пробуксовуванню коліс: при натисканні на педаль акселератора двигун пригнічує момент, а колесо, яке могло би витягнути машину, зупиняється.

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Так що фахівці радять в таких ситуаціях вимикати електронну систему стабілізації.

Раніше автоексперти пояснювали, чому числені спроби виїхати із засніженої парковки можуть призвести до дорогого ремонту трансмісії або заміни зчеплення.

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Фото Pixabay

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