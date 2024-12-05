Прогрівання автомобіля взимку: експерти назвали три найпоширеніші помилки

Тривалий прогрів двигуна автівки зимою може призвести до кількох серьйозних наслідків для транспортного засобу. Також не варто забувати про дієве прогрівання салону автівки.

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Експерти радять робити це правильно та вказують на три найпоширеніші помилки автовласників, пише ampercar.com.

По-перше, не варто одразу включати на максимум пічку, аби прогріти якнайшвидше салон. Адже ефективне прогрівання салону можливе лише при повністю прогрітому двигуні, коли температура охолоджуючої рідини підніметься хоча б до 50 градусів. Лише тоді в салон піде трохи тепле повітря. Якщо в автівці є клімат-контроль, то варто активувати режим «Auto». В цьому випадку система автоматично оптимізує час прогріву салону.

По-друге, варто пам'ятати про рециркуляцію повітря. В салоні машини навіть в морозну погоду буде тепліше, ніж на вулиці. Пічці, яка забирає повітря з вулиці, знадобиться більше часу та енергії для прогрівання салону. Якщо є можливість, краще використовувати режим, коли повітря циркулює лише у салоні.

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По-третє, досвідчені автолюбителі не радят повністю прогрівати салон під час стояння на парковці. Адже в русі машина прогріватиметься значно швидше. А для того, аби сучасний двигун прогрівся перед початком руху, йому потрібно до 5 хвилин. В такому випадку водіям не радять швидко стартувати та не значно підвищувати оберти протягом перших 10 хвилин руху.

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Про те, як правильно прогрівати автівку на холостих оборотах, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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