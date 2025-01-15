Не дуже розумно: Пісторіус прокоментував питання іноземних військ в Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спілкування зі ЗМІ в Києві заявив, що питання розміщення іноземних військ в Україні не обговорював. Він додав, що це питання переговорів між Україною, росією та іншими країнами.

ВІДЕО ДНЯ

«Зараз не час. Якщо б ми це і зробили, то ми б не казали про це публічно, тому що мова йде про переговори між Україною, рф та іншими країнами. Не дуже розумно говорити про наші позиції завчасно. Розглядаємо всі опції, але не кажемо про це», - повідомив він.

Додамо, що напередодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким лідером Еммануелем Макроном, під час якої обговорили питання розміщення іноземних військ на території України. Раніше генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що Україна має отримати допомогу для переговорів з позиції сили.

РЕКЛАМА

98

Читайте нас у Facebook