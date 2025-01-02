Чудовий домашній соус до м’яса: смачно, як у ресторані
М'ясо і соус — ідеальний тандем, якщо смачно приготовані. Сьогодні соусів у магазинах так багато, що очі розбігаються. Але домашній соус є домашній. По-перше, він натуральний, по-друге, обійдеться дешевше, ніж магазинний.
А по-третє, ви можете керувати смаком: зробити соус або гострішим, або ніжнішим… Подавайте його красиво й апетитно.
Такий соус підійде до будь-якого виду м'яса. Готується він легко і просто, що теж для багатьох важливо. Такий соус може прикрасити і святковий стіл, і буденний.
Рецептом часниково-томатного соусу до м'яса поділилася кулінарка Елла Іванова.
- Цей соус напевно сподобається вам і вашим близьким, — каже Елла Іванова. — Він чудовий.
Домашній часниково-томатний соус до м'яса
- 100 г води
- 3 столові ложки томатної пасти
- 1 чайна ложка солі
- 1 чайна ложка цукру
- Перець
- Зелень
- 2 столові ложки олії
- 5 зубків часнику
Усі інгредієнти з'єднати та пропустити через блендер. Зелень вибирайте на свій смак. Це можуть бути кріп і петрушка. Якщо хочете, щоб соус був гострішим, додайте перчик чилі. Подавайте з м'ясом.
Смачного!
Нагадаємо рецепт зеленого соусу.
Фото з альбому Ольги Сметанської40
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