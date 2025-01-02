41.88 / 42.55 43.37 / 44.11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Чудовий домашній соус до м’яса: смачно, як у ресторані

22:02 3 січня 2025
часниково-томатний соус до м'яса

М'ясо і соус — ідеальний тандем, якщо смачно приготовані. Сьогодні соусів у магазинах так багато, що очі розбігаються. Але домашній соус є домашній. По-перше, він натуральний, по-друге, обійдеться дешевше, ніж магазинний.

А по-третє, ви можете керувати смаком: зробити соус або гострішим, або ніжнішим… Подавайте його красиво й апетитно.

Такий соус підійде до будь-якого виду м'яса. Готується він легко і просто, що теж для багатьох важливо. Такий соус може прикрасити і святковий стіл, і буденний.

Рецептом часниково-томатного соусу до м'яса поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Цей соус напевно сподобається вам і вашим близьким, — каже Елла Іванова. — Він чудовий.

РЕКЛАМА

Домашній часниково-томатний соус до м'яса

  • 100 г води
  • 3 столові ложки томатної пасти
  • 1 чайна ложка солі
  • 1 чайна ложка цукру
  • Перець
  • Зелень
  • 2 столові ложки олії
  • 5 зубків часнику

Усі інгредієнти з'єднати та пропустити через блендер. Зелень вибирайте на свій смак. Це можуть бути кріп і петрушка. Якщо хочете, щоб соус був гострішим, додайте перчик чилі. Подавайте з м'ясом.

РЕКЛАМА

Смачного!

Нагадаємо рецепт зеленого соусу.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

40

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ліза Галкіна, фото соцмережі

«Краща за маму та сестру»: Галкін показав доньку-красуню

Венера у Рибах, фото з відкритих джерел

Отримають щедру винагороду: українська астрологиня назвала знаки зодіаку, яким дуже пощастить до 4 лютого

тарифи на комунальні послуги

З 1 січня подорожчає одна комунальна послуга: чому це станеться та хто заплатить

Леонтьєв повертається на сцену, фото з відкритих джерел

«Казанова» повертається: Валерій Леонтьєв заробив на росіянах в Дубаї і вирішив розпочати світовий тур

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту