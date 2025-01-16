Просто та швидко: легкий рецепт овочевого супу, який зігріє взимку

Взимку завжди хочеться гаряченького. Це можуть бути борщ, суп або солянка. Приготувати такі страви нескладно. Головне, щоб у домі були необхідні інгредієнти.

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Подавайте суп красиво — наприклад, із грінками або свіжим хлібом. Насолоджуйтеся смаком та ароматом. Пригощайте своїх рідних і близьких — вони будуть вам вдячні. Адже хто ж не любить смачно поїсти!

Замість свіжої зелені можна використовувати заморожену з літа.

Простим рецептом чудового зимового супу поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Цей суп напевно сподобається вам і вашим близьким, — каже Елла Іванова. — Цей рецепт варто взяти на замітку.

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Зимовий суп 1 літр води або бульйону.

3 картоплі

1 морквина

1 цибулина

1 кольрабі

Сіль

Перець

Олія

150 г сиру «Філадельфія» або плавленого сиру

200 г сосисок



Обсмажуємо моркву, цибулю і зубочок часнику до красивої скоринки. Додаємо сіль, перець, картоплю та кольрабі. Додаємо воду або овочевий бульйон і варимо до готовності овочів. Наприкінці додаємо сир «Філадельфія» (або плавлений сир), сосиски, порізані кільцями, і варимо ще кілька хвилин. Додаємо зелень.

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І смачного!

Нагадаємо про те, навіщо українці придумали борщ. Спойлер — він містить антиоксиданти, покращує зір і додає енергії.

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Фото з альбому Елли Іванової

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