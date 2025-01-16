Просто та швидко: легкий рецепт овочевого супу, який зігріє взимку
Взимку завжди хочеться гаряченького. Це можуть бути борщ, суп або солянка. Приготувати такі страви нескладно. Головне, щоб у домі були необхідні інгредієнти.
Подавайте суп красиво — наприклад, із грінками або свіжим хлібом. Насолоджуйтеся смаком та ароматом. Пригощайте своїх рідних і близьких — вони будуть вам вдячні. Адже хто ж не любить смачно поїсти!
Замість свіжої зелені можна використовувати заморожену з літа.
Простим рецептом чудового зимового супу поділилася кулінарка Елла Іванова.
- Цей суп напевно сподобається вам і вашим близьким, — каже Елла Іванова. — Цей рецепт варто взяти на замітку.
Зимовий суп
- 1 літр води або бульйону.
- 3 картоплі
- 1 морквина
- 1 цибулина
- 1 кольрабі
- Сіль
- Перець
- Олія
- 150 г сиру «Філадельфія» або плавленого сиру
- 200 г сосисок
Обсмажуємо моркву, цибулю і зубочок часнику до красивої скоринки. Додаємо сіль, перець, картоплю та кольрабі. Додаємо воду або овочевий бульйон і варимо до готовності овочів. Наприкінці додаємо сир «Філадельфія» (або плавлений сир), сосиски, порізані кільцями, і варимо ще кілька хвилин. Додаємо зелень.
І смачного!
Нагадаємо про те, навіщо українці придумали борщ. Спойлер — він містить антиоксиданти, покращує зір і додає енергії.
Фото з альбому Елли Іванової10
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