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Книга рецептів

Просто та швидко: легкий рецепт овочевого супу, який зігріє взимку

22:00 16 січня 2025
Зимовий суп. Фото з фейсбуку Елли Іванової

Взимку завжди хочеться гаряченького. Це можуть бути борщ, суп або солянка. Приготувати такі страви нескладно. Головне, щоб у домі були необхідні інгредієнти.

Подавайте суп красиво — наприклад, із грінками або свіжим хлібом. Насолоджуйтеся смаком та ароматом. Пригощайте своїх рідних і близьких — вони будуть вам вдячні. Адже хто ж не любить смачно поїсти!

Замість свіжої зелені можна використовувати заморожену з літа.

Простим рецептом чудового зимового супу поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Цей суп напевно сподобається вам і вашим близьким, — каже Елла Іванова. — Цей рецепт варто взяти на замітку.

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Зимовий суп

  • 1 літр води або бульйону.
  • 3 картоплі
  • 1 морквина
  • 1 цибулина
  • 1 кольрабі
  • Сіль
  • Перець
  • Олія
  • 150 г сиру «Філадельфія» або плавленого сиру
  • 200 г сосисок


Обсмажуємо моркву, цибулю і зубочок часнику до красивої скоринки. Додаємо сіль, перець, картоплю та кольрабі. Додаємо воду або овочевий бульйон і варимо до готовності овочів. Наприкінці додаємо сир «Філадельфія» (або плавлений сир), сосиски, порізані кільцями, і варимо ще кілька хвилин. Додаємо зелень.

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І смачного!

Нагадаємо про те, навіщо українці придумали борщ. Спойлер — він містить антиоксиданти, покращує зір і додає енергії.

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Фото з альбому Елли Іванової

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