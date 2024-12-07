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Суп з риби, цвітної капусти і зеленого горошку: ідеально під час посту

20:06 8 грудня 2024
Суп з риби, цвітної капусти та зеленого горошку

Цей смачний суп не тільки наситить під час різдвяного посту, що зараз триває, але й добре зміцнить здоров'я. Готувати його просто, а сподобається він всім у вашій родині, ділиться авторка каналу «Смачного борщу і до борщу».

Інгредієнти:

  • Бульйон з риби (або вода) — 2−3 літри
  • Риба — за бажанням на вибір
  • Пшоно — 2−3 ст. л.
  • Цибуля — 1 шт.
  • Морква — 1 шт.
  • Олія — 2−3 ст. л.
  • Зелений горошок — 3−4 ст. л.
  • Цвітна капуста — 200−250 г
  • лаврове листя — 1−2 шт.
  • сіль, перець — на смак
  • зелень кропу, петрушки — на смак

Приготування:

Зварити бульйон з риби (15−20 хвилин). Бульйон процідити, рибу перебрати, кістки з риби вилучити.

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Цибулю і моркву порізати й обсмажити (пасерувати) на олії. Цвітну капусту порізати на часточки.

В бульйон додати рибу, пшоно, цвітну капусту, зелений горошок, обсмажені цибулю і моркву. Додати зелень. Довести до кипіння і варити на маленькому вогні 15−20 хвилин. Дати настоятися 20−30 хвилин.

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт пісного вишневого пирога, а також мідій у вершковому соусі — делікатеса до новорічного столу.

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