Суп з риби, цвітної капусти і зеленого горошку: ідеально під час посту

Цей смачний суп не тільки наситить під час різдвяного посту, що зараз триває, але й добре зміцнить здоров'я. Готувати його просто, а сподобається він всім у вашій родині, ділиться авторка каналу «Смачного борщу і до борщу».

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Інгредієнти: Бульйон з риби (або вода) — 2−3 літри

Риба — за бажанням на вибір

Пшоно — 2−3 ст. л.

Цибуля — 1 шт.

Морква — 1 шт.

Олія — 2−3 ст. л.

Зелений горошок — 3−4 ст. л.

Цвітна капуста — 200−250 г

лаврове листя — 1−2 шт.

сіль, перець — на смак

зелень кропу, петрушки — на смак

Приготування:

Зварити бульйон з риби (15−20 хвилин). Бульйон процідити, рибу перебрати, кістки з риби вилучити.

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Цибулю і моркву порізати й обсмажити (пасерувати) на олії. Цвітну капусту порізати на часточки.

В бульйон додати рибу, пшоно, цвітну капусту, зелений горошок, обсмажені цибулю і моркву. Додати зелень. Довести до кипіння і варити на маленькому вогні 15−20 хвилин. Дати настоятися 20−30 хвилин.

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