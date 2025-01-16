М’ясо по-французьки по-новому і без духовки: рецепт відомої фудблогерки

Філе курячого стегна сучасні українки люблять використовувати у своїх стравах через його більш ніжну текстуру у порівнянні з традиційним філе з курячої грудки. Оцінила його й привітна фудблогерка Alina Foodee, яка з недавніх пір пропонує своїм фоловерам готові рішення для обіду чи вечері.

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А враховуючи те, що у наших співвітчизниць обмаль часу на приготування складних шедеврів, компоненти яких готуються в різному посуді, авторка рецепту показала, як можна обійтися лише однією пательнею.

Чи можливо це, якщо йдеться про таку популярну страву, як м’ясо по-французьки? Аліна довела, що так!

Інгредієнти:

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філе курячого стегна — 10 шт.;

сіль, чорний мелений перець, сушений часник;

печериці — 300 г;

жирні вершки — 150 мл;

сир — 50 г;

петрушка — за бажанням.

Приготування

Почніть з підготовки м’яса, посипавши шматочки спеціями з обох сторін. Після цього дайте курці трохи промаринуватися. Тим часом поріжте печериці сласами, а цибулю — на маленькі кубики.

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Обсмажте цибулю на суміші рослинної олії та вершкового масла, трохи посоливши за смаком. Перекладіть в окрему ємність, але так, аби на пательні залишилося якомога більше масла.

Обсмажте на ньому гриби, додавши під кінець смаження готову цибулю та жирні вершки.

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Готуйте протягом кількох хвилин, поки вершки стануть густішими. Додайте натертий сир.

Викладіть соус в ємність, яка звільнилася після цибулі.

М’ясо обсмажте до рум'яності (якщо на м’ясі є трохи жирку, це можна зробити й на сухій пательні). Тут вже є вибір: можна обсмажити одразу до готовності, а можна просто підрум'янити, і потім довести в духовці до готовності.

Викладіть на готове м'ясо грибну начинку і посипте все свіжою зеленню.

«Подивіться, яке гарне м'ясо. Просто тане у роті», — поділилася враженнями господиня.

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