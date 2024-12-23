У боях з ЗСУ «солдати Кіма» втратили вже три тисячі людей, — Зеленський за підсумками засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Курській області понад три тисячі військових КНДР було вбито чи поранено. Про це він повідомив після проведення Ставки.

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«Була сьогодні також доповідь Головкома Сирського щодо фронту та районів проведення Курської операції. Є ризики направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї, і будуть наші відчутні відповіді на це. Зараз, за попередніми даними, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 тисячі осіб», — розповів президент.

Також Зеленський повідомив, що була детально опрацьована робота із Сирією після падіння режиму диктатора Башара Асада та його втечі.

«Україна зацікавлена у стабілізації ситуації в Сирії та загалом у регіоні й буде підтримувати необхідні зусилля партнерів. Вважаємо, що принципово для безпеки народу Сирії та загалом регіону прибрати будь-яку російську присутність із Сирії. Ми вдячні кожній країні та кожному лідеру, які зараз готові допомагати суспільству Сирії відновити нормальне життя й розбудувати ефективні державні інституції. Ми обовʼязково підтримаємо народ Сирії в продовольчій безпеці. Усі потрібні для цього рішення з нашого боку ухвалені, Україна готова до постачання продовольства», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», відправка 11 000 солдатів на війну з Україною мала на меті зміцнити зв'язки між Кім Чен Ином і російським диктатором володимиром путіним, але замість цього вони стали «гарматним м'ясом». Днями ГУР заявив, що 30 північнокорейців були вбиті або поранені в боях навколо сіл Плехово, Воробжа і Мартинівка в Курській області. Дещо пізніше член парламенту Південної Кореї Лі Сун Квон, який був проінформований розвідувальними службами своєї країни, заявив, що загалом загинуло щонайменше 100 північнокорейських солдатів.

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