«У росії і України сьогодні однакові проблеми»: про що заявили у НАТО

Операція українських військових у Курській області рф створила для путіна стратегічну проблему. Так вважає голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.

ВІДЕО ДНЯ

«Курськ — це гарний приклад, де проводився контрнаступ, і куди вторглася Україна. Вперше з 1941 року іноземна держава опинилася на російській землі! Це стратегічна проблема для росії, це створює операційні проблеми для росії через логістичні лінії, що проходять через Курськ. Якщо дивитися на стратегічному рівні, то Україна створює для росії стратегічну дилему. Коли путін каже, що захищає батьківщину, він не має успіху, бо Україна зараз у росії. Тому вважаю, що це розумний крок України».

На думку адмірала, на сьогодні в обох сторін однакові проблеми. Перша — кадрова.

«Обидві сторони шукають нових солдатів. Потім потрібно навчити їх, над даним питанням працюють обидві сторони. Але росіяни в перші два роки війни втратили багато людей, старших офіцерів, які могли б навчати цих солдатів. Також обидві країни шукають нових можливостей і більше боєприпасів».

РЕКЛАМА

Він додав, що якщо Україна отримує допомогу від 50 країн, то рф збільшила свій оборонний потенціал до рівня військової економіки.

«І отримує допомогу від таких сумнівних країн, як Іран і Північна Корея, а також непряму допомогу від Китаю. Отже, обидві сторони мають схожі проблеми і працюють над ними».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, що з Північної Кореї окупантам поставили патрони, вироблені у Китаї у 1969 році.

РЕКЛАМА

114

Читайте нас у Facebook