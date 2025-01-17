В Україні обвалилися ціни на яйця: якою буде ситуація перед Великоднем

Всупереч довгостроковим прогнозам, в Україні поліпшилась ситуація з ціною на яйця: ще кілька тижнів тому яйця коштували від 70 грн за десяток, а тепер стали майже на половину дешевшими.

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Про це говориться в сюжеті ТСН.

За даними аналітиків, зменшення вартості яєць є наслідком завершення новорічного ажіотажу.

«Що вплинуло на ціну за останні пару тижнів? Тільки внутрішній попит і пропозиція. Пропозиція була відносно стабільною, а попит змінився, що вплинуло на вартість», — пояснив аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Максим Гопка.

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При цьому експерт попередив, що зниження цін — явище тимчасове. Воно може тривати до весни, але вже на Великодні свята варто очікувати здорожчення продукту до 40%. Далі ж можливе нове зниження. Крім того, на ціноутворення можуть вплинути непередбачувані фактори: погодні умови, відключення світла, зростання вартості кормів тощо.

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Відзначимо також, що курс на здорожчання зараз тримають і ціни на молочні продукти, причиною чого є глобальний дефіцит молока.



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