Кожен намагається зробити, що може: Дженніфер Гарнер вразила людяністю у розпал лісових пожеж

Поки лісові пожежі тривають в Лос-Анджелесі, 52-річна актриса Дженніфер Гарнер допомагає постраждалим. Катастрофа обрушилася на її будинок у Каліфорнії, і зірка взялась опікуватись іншими, пише The News. Раніше повідомлялося, що британський актор загинув під час лісових пожеж у США.

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Колишня Бена Аффлека створює безпечний простір для дітей, забезпечуючи «радість і нормальний спокій» дітям, які постраждали від спустошливих пожеж.

«Save the Children (міжнародна неурядова організація, що надає допомогу і підтримує дітей — Авт.) робили це всередині притулків протягом багатьох років як частину нашої допомоги під час стихійних лих. Я була свідком цього по всій країні. Це божевілля, що зараз це відбувається на моєму власному подвір’ї, — сказала актриса під час інтерв’ю NBC News. - Коли трапляється лихо, люди з’являються з дітьми, які інформують про травми. Терапія для них — це гра. … Це терапія для цих дітей. Це саме те, що їм потрібно».

Вона додала: «Кожен просто намагається дати дітям трохи радості та нормального життя — якщо це взагалі можливо — і дати батькам можливість зрозуміти, де вони будуть жити, куди їхні діти підуть у школу. Є стільки роботи».

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Раніше повідомлялося, що принц Гаррі та Меган Маркл пропонують притулок постраждалим від пожеж у Лос-Анджелесі.

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