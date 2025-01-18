Lovecore — модний тренд у подарунках до Дня святого Валентина: що потрібно про це знати

День святого Валентина вже не за горами. І, звичайно ж, важливо продумати, який подарунок зробити коханій людині. Модний тренд у подарунках, який популярний у соцмережах — Lovecore. Це речі з сердечками, янголятами, написами, що оспівують кохання.

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Сьогодні символ серця популярний у ювелірних прикрасах. Брошки, кулони, сережки у вигляді серця — чудовий подарунок. Такий декор буде доречний і як підвіска на сумці.

Сюрпризом стане і футболка з принтом чи вишивкою у вигляді серця чи янголятка.

А ласунчикам сподобається торт або тістечка у вигляді серця.

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Подарунок у стилі Lovecore можна зробити власноруч. Наприклад, спекти кекс у формі серця або зробити композицію з екзотичних фруктів, помістивши її в кошик у вигляді серця. Практично будь-який подарунок можна запакувати в червону коробку у вигляді серця та зав'язати її яскравим бантом.

Щоб вибрати подарунок, який викличе захоплення, пошуки його варто розпочати вже сьогодні. Чим більше часу, тим ширший вибір.

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Доповніть подарунок листівкою зі зізнанням у коханні. До речі, вона може бути вінтажною.

Також чудова ідея подарунка для дівчини — сумка-клатч, яка стане справжньою окрасою вбрання.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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