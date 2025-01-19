Війна закiнчилася? Ізраїль офіційно оголосив про режим припинення вогню в секторі Газа

Війна на Близькому Сході між Ізраїлем та ХАМАС, можливо, закінчується. Сьогодні, 19 січня,

Ізраїль офіційно заявив, що перемир'я з ХАМАСом набуде чинності об 11:15 за місцевим часом, повідомляє The Times of Israel.

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«Після того, як ХАМАС передав список заручників, яких планується звільнити сьогодні, Ізраїль заявив, що перемир'я набуде чинності об 11:15 ранку за місцевим часом», — пише видання.

Спочатку планувалося, що перший етап перемир’я розпочнеться сьогодні вранці о 8:30 ранку, але його було відкладено через те, що ХАМАС запізнився з переданням списку трьох жінок-заручниць, яких потрібно звільнити сьогодні вдень.

До цього ЦАХАЛ продовжував завдавати ударів по об'єктах терористів у Газі протягом останніх двох годин.

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За даними ізраїльських ЗМІ, перший етап включає припинення вогню на 42 дні.

Ізраїльські сили будуть виведені з густонаселених районів уздовж кордонів сектору Газа.

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Також йдеться про обмін заложниками. Всього Ізраїль звільнить 1110 палестинців в обмін на звільнення 33 ізраїльських заручників з 98, які перебувають у руках ХАМАС.

Прикордонний перехід «Рафах» на межі сектора Газа та Єгипту буде відкритий для переміщення цивільних осіб та поранених після звільнення всіх жінок та дітей.



Нагадаємо, війна Ізраїлем та палестинськими бойовиками на чолі з ХАМАС спалахнула 7 жовтня 2023 року, після того, як бойовики напали на Ізраїль. Протягом цієї війни армія оборони Ізраїлю ліквідувала декількох лідерів ХАМАС, у тому числі й Ях'ї Сінвара, якого вважать головним натхненником атак ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

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В Україні повномасштабна війна триває вже два роки і триста двадцять дев'ять днів.

Як повідомлялось, протягом всієї російсько-української війни Ізраїль відмовлявся допомагати зброєю Україні. Але наприкінці 2024 року з'явилась новина, що влада Ізраїлю планує передати Україні захоплену ізраїльськими військовими російську зброю з Гази, Лівану та Юдеї й Самарії.

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