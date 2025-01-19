Ванна та унітаз засяють чистотою: готуємо «супер-очищувач» без небезпечної «хімії» (відео)

В той час як мешканці Миколаєва очищають унітаз та іншу сантехніку за допомогою «ядерної» суміші з лимонної кислоти та «Доместосу», експертка з чистоти Марина Жукова радить використовувати «Білизну».

ВІДЕО ДНЯ

Водночас інші ентузіасти у мережі пропонують інші способи чищення сантехніки без використання агресивної «хімії» промислового виробництва.

Для виготовлення «суперочищувача» вони пропонують використовувати лише засоби, що є у кожної господині на кухні.



«Спробуємо приготувати натуральний очищувач, який впорається з різними забрудненнями і стане вашим незамінним помічником», — пропонують автори відео.

Для його створення знадобляться:

2 ст. л. гірчичного порошку,

1 ст. л. харчової соди,

9% оцет,

100 мл будь-якого рідкого мийного засобу.

РЕКЛАМА

Спочатку потрібно взяти дві столові ложки гірчичного порошку та одну столову ложку соди. Змішати їх й додати 100 мілілітрів засобу, що піниться, наприклад, рідкого мила або недорогого засобу для миття посуду.

Потім влити дві столові ложки 9% оцту. На цьому етапі суміш почне пінитися, і це нормально.

Коли всі інгредієнти будуть ретельно перемішані, очищувач готовий до використання.

РЕКЛАМА

З його допомогою також можна вибілити білизну. Додати дві столові ложки засобу в 3 літри окропу, перемішати до повного розчинення та замочити білизну на 3 години. Потім випрати білизну у пральній машині, як звичайно. Шкарпетки, кухонні рушники та фіранки знову сяятимуть білизною.

Засіб також допоможе впоратися з жировим нальотом та нагаром на кухні. Потрібно нанести губкою на забруднену поверхню, залишити на пів години, а потім ретельно змити. Якщо з першого разу не вдасться все очистити, процедуру повторити.

РЕКЛАМА

Ванна, раковини та унітаз також засяють чистотою після обробки цим засобом.



Нагадаємо, що для чищення унітазу американський професор пропонує використовувати суміш найдешевшого оцту та харчової соди. Цей домашній засіб найкраще видаляє наліт від твердої води та дезінфікує від хвороботворних бактерій та вірусів.

89

Читайте нас у Facebook