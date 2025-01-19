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Небезпечний ефір: у руках радіоведучої Армія FM здетонував боєприпас

18:57 19 січня 2025
Армія FM

У Києві боєприпас здетонував у студії радіостанції «Армія FM». Інцидент стався вдень 19 січня під час ефіру, підтвердили у поліції.

Відомо, що постраждала одна людина.

Згідно з оприлюдненою інформацією, вибуховий пристрій знаходився в студії з 2019 року як експонат.

Радіоведуча, яка тримала боєприпас у руках, отримала осколкові поранення та була госпіталізована. Загрози для її життя немає.

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Кримінальну справу порушено за статтею 263 Кримінального кодексу (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами чи вибуховими речовинами).

Раніше «ФАКТИ» писали про серію вибухів біля відділень поліції у Києві та Харківській області.

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