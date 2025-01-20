Гадав, що це ніколи не трапиться зі мною: Холостяк звернувся до мережі

Герой тринадцятого сезону реаліті «Холостяк», ветеран війни Олександр Будько («Терен») відверто зізнався у особистих проблемах. На своїй сторінці у соціальній мережі Сашко виклав пост про те, що зараз почувається дуже погано. Нагадаємо, після закінчення реаліті його відносини з переможницею Інною Бєлєнь переживають кризу.

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«Погано почуватися стало нормою, — зізнався Холостяк. — Я сам відчув, як складні емоції можуть вибивати з колії. Апатія, самотність, біль, безнадія… ці відчуття знайомі не тільки мені, а й багатьом із вас».

Сашко наголосив, що в такий період всім потрібна допомога і поділився своїм досвідом підтримки у важкі моменти.

«Я фіксую свій стан: не тікаю, не заперечую, а визнаю, що мені важко, — розказав ветеран. — Звертаюся до психолога. Роблю хоча б маленький крок назустріч собі: прогулянка, цікава книга, музика чи тепла розмова можуть стати джерелом енергії. Пам’ятаю, що цей стан тимчасовий, навіть якщо здається, що він нескінченний.

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Навіть після поранення я не почувався так, як зараз. Гадав, що це ніколи не трапиться зі мною, бо навіть часу подумати про свій психологічний стан не мав. Ось тепер маю достатньо часу…"

Підписники подякували Сашку за відвертість, нагадали про його заяви на Холостяку та поцікавилися відносинами з Інною.

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«Дякую за цей допис ! Він зараз важливий всім», — зауважила акторка Наталка Денисенко.

«Таак, наче розкрив ящик пандори», — відізвався Сашко.

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«А як же просто поговорити з друзями? — нагадали Сашкові його слова під час романтичного реаліті. — Просто на „Холостяку“ здалося, що ви не прихильник психологів».

«Ви все правильно сказали — вам здалося», — відреагував Холостяк.

«Чому ніяк не коментуєте відносини з Інною?» — поцікавилися підписники.

«Тому що це особисте, і ми вирішили не обговорювати це в мережах, — зауважив Сашко. — Проєкт закінчився, у нас реальне життя. Дякую за розуміння».

Нагадаємо учасниця «Холостяка» знайшла кохання на проєкті.

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