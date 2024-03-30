Пампушки з часником і зеленню: смакота на щодень та на свята

Пишні, м'які, ароматні, повітряні — найкраща заміна хліба! Українські пампушки з часником (під час Великого посту можна приготувати пісні пампушки) запікаються в духовці та традиційно подаються до борщу, ділиться кулінарка Світлана Швець.

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Інгредієнти на 16 пампушок:

500 г борошна

1 ч. л. солі (5 г)

1 ст. л. цукру (30 г)

1 ч. л. дріжджів (5 г)

300 мл теплої води

4 ст. л. олії

Намазка: 2 великих зубчика часнику, кріп, петрушка, 5 ст. л. олії, 5 ст. л. теплої води, сіль на смак.

Приготування:

Змішуємо всі сухі інгредієнти, додаємо теплу воду й олію, вимішуємо тісто доти, доки майже не перестане липнути до рук — близько до 10 хвилин.

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Тісто кладемо в миску, змазану олією, і залишаємо підходити на 1 годину в теплому місці.

Ділимо на 16 частин. На поверхню наливаємо олію і формуємо пампушки в вигляді сонечка, або як кому зручніше.

Викладаємо на деко, змащене олією, якщо впевнені, що не пригорить, або застелюєте пергаментом. Залишаємо ще підійти на 45−50 хвилин.

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Випікаємо при 190 градусах 30 хв.

Готові пампушки змазуємо намазкою і залишаємо на 15 хвилин.

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До пампушок можна також подати пасту з часникових стрілок.

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