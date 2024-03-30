Пампушки з часником і зеленню: смакота на щодень та на свята
Пишні, м'які, ароматні, повітряні — найкраща заміна хліба! Українські пампушки з часником (під час Великого посту можна приготувати пісні пампушки) запікаються в духовці та традиційно подаються до борщу, ділиться кулінарка Світлана Швець.
Інгредієнти на 16 пампушок:
- 500 г борошна
- 1 ч. л. солі (5 г)
- 1 ст. л. цукру (30 г)
- 1 ч. л. дріжджів (5 г)
- 300 мл теплої води
- 4 ст. л. олії
- Намазка: 2 великих зубчика часнику, кріп, петрушка, 5 ст. л. олії, 5 ст. л. теплої води, сіль на смак.
Приготування:
Змішуємо всі сухі інгредієнти, додаємо теплу воду й олію, вимішуємо тісто доти, доки майже не перестане липнути до рук — близько до 10 хвилин.
Тісто кладемо в миску, змазану олією, і залишаємо підходити на 1 годину в теплому місці.
Ділимо на 16 частин. На поверхню наливаємо олію і формуємо пампушки в вигляді сонечка, або як кому зручніше.
Викладаємо на деко, змащене олією, якщо впевнені, що не пригорить, або застелюєте пергаментом. Залишаємо ще підійти на 45−50 хвилин.
Випікаємо при 190 градусах 30 хв.
Готові пампушки змазуємо намазкою і залишаємо на 15 хвилин.
До пампушок можна також подати пасту з часникових стрілок.
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