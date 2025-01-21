Цей сік — справжня бомба імунітету: чому його обов’язково слід додати до свого раціону

Сік маринованого буряка — це не тільки відмінне доповнення до традиційних страв. Це справжня вітамінна бомба, яка може стати вашим союзником у боротьбі за зміцнення здоров'я. Сік має багато корисних властивостей і може використовуватися як дієтична добавка, пише видання medonet.pl.

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Він знижує артеріальний тиск, регулює як систолічний, так і діастолічний тиск, містить нітрати, що перетворюються в організмі на оксид азоту. Він може усунути вільні радикали, знизити рівень холестерину в крові, зменшити запалення та підтримати організм у разі важкого загоєння ран.

Вітаміни B, A, C, E, K, залізо, калій, магній — це лише деякі з цінних інгредієнтів, які ви знайдете в соку. І це лише початок! Поліфеноли, каротиноїди та бетанін додатково підсилюють його антиоксидантну дію. Низька калорійність і багато поживних речовин роблять сік ідеальним компонентом дієт.

Також він сприяє загоєнню ран: вміст вітаміну С прискорює регенерацію шкіри.

Сік маринованого буряка рекомендується не всім. Люди з гіпертонією, сечокам'яною хворобою або низьким тиском повинні проконсультуватися з лікарем перед його вживанням.

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Сік з маринованого буряка — це не тільки спосіб урізноманітнити смак страв, але перш за все природний спосіб зміцнити організм. Скористайтеся його оздоровчими властивостями та подбайте про своє здоров’я.

Раніше лікар дав корисні поради, щоб без проблем зі здоров’ям пережити зиму.

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