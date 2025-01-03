Ця вітамінна бомба омолодить, зміцнить серце і допоможе схуднути: можна пити цей сік щодня

З гранатовим соком можна приготувати безліч неймовірних страв, крім того він просто дуже смачний. А ще гранатовий сік — справжня вітамінна бомба з багатьма цінними для здоров'я властивостями. Він благотворно впливає на серце і кровоносну систему, знижуючи артеріальний тиск і рівень холестерину, а також посилюючи лібідо і ерекцію. Цей напій також уповільнює процес старіння і покращує зовнішній вигляд шкіри, пише i.pl.

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Антиоксиданти, що містяться в гранатовому соку, мають протираковий потенціал, особливо в профілактиці та лікуванні раку молочної залози, простати та товстої кишки. У ньому багато таких вітамінів, як В1, В2, В3 і вітаміну С, а також мінералів: кальцію, фосфору, заліза і калію.

Гранатовий сік містить цінні інгредієнти з антиоксидантними та протизапальними властивостями: елагітаніни, антоціани та органічні кислоти.

З одного великого граната виходить приблизно ¾ склянки гранатового соку. Сік низькокалорійний, в 100 г всього близько 60 ккал. Завдяки цьому його можна успішно використовувати під час дієти для схуднення як здорову заміну солодких напоїв.

Дослідження показали, що щоденне вживання гранатового соку також може знизити систолічний артеріальний тиск до 5 мм рт. Сік також корисний у боротьбі з анемією. Завдяки цьому значно знижується ризик розвитку небезпечних захворювань серця і судинної системи, таких як інфаркт, гіпертонія або атеросклероз.

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Сік також очищає кров і має протизапальні властивості, що також допомагає усунути вугри та прищі.

Раніше «ФАКТИ» писали про життєво важливі звички, які можуть сповільнити старіння.

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