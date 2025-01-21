Ціни на тепличні помідори зростають: чого чекати в майбутньому

Незважаючи на завершення «новорічного сезону» з його попитом на салати до святкового столу, в Україні неочікувано зросли ціни не тільки на «молочку», але й на такий досить «сезонний» товар, як тепличні помідори.

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Причиною зростання стало помітне скорочення пропозиції тепличних помідорів на українському ринку: виявляється, що весь товар на нашому ринку — не українського «походження», а імпортується з Туреччини, повідомили аналітики проєкту EastFruit.

А оскільки останні кілька тижнів у Туреччині відзначалися несприятливі погодні умови, то це призвело до істотного зменшення постачання тепличних овочів на зовнішні ринки.

За даними щоденного моніторингу проекту, сьогодні томати на ринку України гуртом пропонуються до продажу по 85−105 грн/кг ($ 2,01−2,48/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Однак при цьому експерти зазначають, що більш суттєво підвищити ціни продавці не ризикують, враховуючи дуже слабкий попит з боку гуртових компаній, так і роздрібних мереж.

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Зазначимо, що зараз тепличні помідори в Україні вже реалізуються в середньому на 36% дорожче, ніж у середині січня 2024 року. Однак багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в даному сегменті — це тимчасове явище. Вони не виключають, що вже цього тижня томати знову почнуть дешевшати після того, як нормалізуються постачання турецьких овочів на український ринок.

Інфографіка EastFruit

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Також нагадаємо, що «гойдалки» спостерігаються і з цінами на яйця, які то суттєво підвищуються, то знову спускаються до «доступного» рівня.

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