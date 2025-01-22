Чи має іногородній пенсіонер право на безкоштовний проїзд у столичному транспорті без «Карти киянина»: пояснює юрист

У Києві власники «Картки киянина», які вийшли на заслужений відпочинок, можуть не лише отримувати на неї різні виплати від міської влади, а й безкоштовно їздити метрополітеном. Такі пільги столичним пенсіонерам не поширюються на мешканців інших населених пунктів України — подібні місцеві програми, які запроваджуються у різних містах, не розраховані на іногородніх.

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Про це розповіла Вікторія Гусакова — юристка видання «На пенсії», відповідаючи на запитання читача, чи зможе пенсіонер з іншого міста користуватись такими ж пільгами, як і місцеві жителі.

Вона, зокрема, згадала урядову постанову, в якій зафіксовано, що громадяни, які вийшли на пенсію за віком, мають право на безоплатний проїзд у міському пасажирському транспорті загального користування (крім метрополітену та таксі) та на приміських маршрутах. Безкоштовний проїзд дозволено за умови пред'явлення відповідного посвідчення.

«Якщо в місті впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, додатково необхідний електронний квиток, зареєстрований у системі. При цьому законодавством передбачено, що такий квиток має видаватися безкоштовно. Однак на практиці реалізація цього права може бути обмежена місцевою владою. Це стосується міст, де для користування пільгами необхідно мати спеціальну картку (наприклад, „Карту киянина“ у Києві або „ЛеоКарт“ у Львові)», — зазначила юристка і додала, що місцева влада має право встановлювати додаткові правила проїзду у громадському транспорті.

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Щодо Львова, то на власників «ЛеоКарт» (пенсіонерів та людей з інвалідністю ІІІ групи) поширюються обмеження — максимум 60 безкоштовних поїздок на місяць. Йдеться про людей, яким пільги надані Львівською громадою. Пенсіонери з інших міст такою пільгою користуватися також не можуть.

Про те, на які пільги мають права пенсіонери за віком у 2025 році, читайте на нашому сайті.

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Фото «Київпастранс»

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