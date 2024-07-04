«Не їжте, якщо не відчуваєте голоду»: як не набрати зайвого під час застілля

Влітку часто нас запрошують на весілля, або ви чекаєте когось в гості, чи на пікнік, і тут для тих, хто слідкує за вагою, виникає проблема — як правильно харчуватись. Дієтологиня Ольга Гордієвич радить не панікувати і дотримуватись певних правил, якщо вас чекає застілля.

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«Не варто порушувати загальний режим харчування протягом дня, щоб не відчувати сильного голоду ввечері. Не сподівайтесь зекономити на калоріях, завдяки голодуванню протягом дня. Продумайте меню заздалегідь (якщо це залежить від вас) та зробіть акцент на овочеві закуски».

Заправки для салатів та соуси приготуйте на основі оливкової олії, грецького йогурту, гірчиці, натурального оцту, лимонного соку, ягід тощо. Страви з м’яса, риби чи птиці — приготуйте у духовці чи мультиварці — менше обсмаженої їжі!

«Оберіть несолодкі напої, це зменшить кількість спожитих калорій. Не відкладайте споживання основних калорійних гарячих страв на пізній час, краще подайте їх швидше, а якщо застілля триває далі — залиште лише легкі закуски. Не продовжуйте їсти, якщо не відчуваєте голоду. Обирайте невеликі порційні десерти, на основі фруктів, ягід, сиру, горіхів: фруктове желе, тірамісу, панакоту, кокосове печиво тощо. Але якщо щось не відповідає рекомендаціям здорового харчування — відпустіть ситуацію, не акцентуйтесь на таких моментах!»

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Раніше дієтологиня пояснювала, як впоратися з переїданням через негативні емоції.

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