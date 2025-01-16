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Сирники на сніданок: вдалий рецепт, який точно вас не розчарує

20:05 17 січня 2025
Сирники

Рецептів сирників існує безліч, в тому числі солоних з кабачками і навіть сирників без… сиру. Це рецепт — простий та перевірений для швидкого сніданку. Вони в міру солодкі та неймовірно смачні. З цієї порції інгредієнтів виходить 30 сирників. Готувати їх слід тільки з домашнього сиру, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

Потрібно:

  • 1 кг сиру (домашнього),
  • 4 ст. л. цукру,
  • щіпка солі,
  • 4 яйця,
  • 6 — 8 ст. л. манної крупи,
  • борошно для обкатки та формування

Приготування:

Потрібно змішати всі інгредієнти. Готове сирне тісто приберіть в холодильник на годину, можна на ніч. Для кожного сирника необхідно взяти 1 ст. л. сирного тіста, зробити кульку, обкачати в борошні, за допомогою долоні та ножа придати форму. Обсмажити на олії. Додатково допікати можна їх при температурі 180 градусів 5 — 7 хвилин.

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Також справжній гастрономічний хіт на сніданок — оладки із копченої горбуші.

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