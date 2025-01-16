Сирники на сніданок: вдалий рецепт, який точно вас не розчарує

Рецептів сирників існує безліч, в тому числі солоних з кабачками і навіть сирників без… сиру. Це рецепт — простий та перевірений для швидкого сніданку. Вони в міру солодкі та неймовірно смачні. З цієї порції інгредієнтів виходить 30 сирників. Готувати їх слід тільки з домашнього сиру, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

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Потрібно: 1 кг сиру (домашнього),

4 ст. л. цукру,

щіпка солі,

4 яйця,

6 — 8 ст. л. манної крупи,

борошно для обкатки та формування

Приготування:

Потрібно змішати всі інгредієнти. Готове сирне тісто приберіть в холодильник на годину, можна на ніч. Для кожного сирника необхідно взяти 1 ст. л. сирного тіста, зробити кульку, обкачати в борошні, за допомогою долоні та ножа придати форму. Обсмажити на олії. Додатково допікати можна їх при температурі 180 градусів 5 — 7 хвилин.

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