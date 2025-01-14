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Смак, як у дитинстві: готуємо смажені пиріжки з повидлом

20:05 15 січня 2025
смажені пиріжки з повидлом

Тісто для їх приготування просто ідеальне - ніякого молока, кефіру та яєць. Досить достойний пісний варіант для різноманітних начинок. Оскільки тісто заварюється кип'ятком, такі пиріжечки м'які та ніжні навіть на наступний день. Можна ці пироги сміливо запікати в духовці, ділиться кулінарка Марина Гармаш.

Для заварної частини:

  • 1 ст. л. цукру,
  • 0, 5 — 1 ч. л. солі,
  • 3 ст. л. олії,
  • 3 ст. л. борошна,
  • 250 мл кип'ятку

Основна частина:

  • 250 мл теплої води,
  • 1 ч. л. сухих дріжджів,
  • 4 ст. борошна,
  • 1 ст. л. олії

Начинка:

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  • густе яблучне повидло

Приготування:

Для тіста — змішайте цукор, сіль, олію, борошно, залийте кип'ятком. Добре перемішайте заварну масу, дайте охолонути до теплого. Окремо змішайте в воді сухі дріжджі. До теплої заварної маси додайте борошно, воду з дріжджами. Замісіть тісто, в кінці замісу додайте олію. Накрийте тісто рушником, дайте піднятися 20 — 30 хвилин.

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Поділіть тісто на 25 — 30 шматочків, округліть, залиште на 10 хвилин.

Сформуйте пиріжки з начинкою. При формуванні стіл та руки в олії, ніякого борошна.

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Смажте в олії. Щоб гарно просмажилося, готувати під кришкою.

Нагадаємо рецепт смажених пиріжків нашвидкуруч від Сави Лібкіна.

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