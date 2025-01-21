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Пиріжки з капустою: мало тіста та багато начинки

20:05 21 січня 2025
Смажені пиріжки з капустою. Фото фудблогерки Марини Гармаш

Варто спробувати цей чудовий рецепт смажених пиріжків, він перевірений роками. Ніжне тоненьке тісто і багато начинки. Вийде у кожної господині, навіть якщо у вас мало досвіду роботи з тістом, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

Потрібно:

Для заварної частини:

  • 1 ст. л. цукру,
  • 1 ч. л. солі,
  • 3 ст. л. олії,
  • 3 ст. л. борошна,
  • 250 мл кип'ятку

Основна частина:

  • 250 мл теплої води,
  • 1 ч. л. сухих дріжджів,
  • 4 ст. борошна,
  • 1 ст. л. олії

Начинка:

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  • смажена капуста

Приготування:

Готування пиріжків починати треба з начинки, щоб вона встигла охолонути.

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Для тіста змішайте цукор, сіль, олію, борошно, залийте кип'ятком. Добре перемішайте заварну масу, дайте охолонути до теплого.

Окремо змішайте в воді сухі дріжджі.

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До теплої заварної маси додайте борошно, воду з дріжджами. Замісіть тісто, в кінці замісу додайте олію. Накрийте тісто рушником, дайте піднятися 20 — 30 хвилин.

Поділіть тісто на 25 — 30 шматочків, округліть, залиште на 10 хвилин.

Сформуйте пиріжки з начинкою. При формуванні стіл та руки в олії, ніякого борошна. Смажте в олії. Через те, що тісто заварюється кип'ятком, такі пиріжечки м'які та ніжні навіть на наступний день.

Нагадаємо рецепт пиріжків з горохом, а також рецепт смажених пиріжків нашвидкуруч для тих, хто поспішає.

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