Пиріжки з капустою: мало тіста та багато начинки
Варто спробувати цей чудовий рецепт смажених пиріжків, він перевірений роками. Ніжне тоненьке тісто і багато начинки. Вийде у кожної господині, навіть якщо у вас мало досвіду роботи з тістом, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.
Потрібно:
Для заварної частини:
- 1 ст. л. цукру,
- 1 ч. л. солі,
- 3 ст. л. олії,
- 3 ст. л. борошна,
- 250 мл кип'ятку
Основна частина:
- 250 мл теплої води,
- 1 ч. л. сухих дріжджів,
- 4 ст. борошна,
- 1 ст. л. олії
Начинка:
- смажена капуста
Приготування:
Готування пиріжків починати треба з начинки, щоб вона встигла охолонути.
Для тіста змішайте цукор, сіль, олію, борошно, залийте кип'ятком. Добре перемішайте заварну масу, дайте охолонути до теплого.
Окремо змішайте в воді сухі дріжджі.
До теплої заварної маси додайте борошно, воду з дріжджами. Замісіть тісто, в кінці замісу додайте олію. Накрийте тісто рушником, дайте піднятися 20 — 30 хвилин.
Поділіть тісто на 25 — 30 шматочків, округліть, залиште на 10 хвилин.
Сформуйте пиріжки з начинкою. При формуванні стіл та руки в олії, ніякого борошна. Смажте в олії. Через те, що тісто заварюється кип'ятком, такі пиріжечки м'які та ніжні навіть на наступний день.
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