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Україна

Тарас Чмут викрив Шабуніна на брехні: про що йдеться

13:53 23 січня 2025
Віталій Шабунін і Тарас Чмут

Голова наглядової ради Агенції оборонних закупівель Тарас Чмут відреагував на закиди Центру протидії корупції (ЦПК) щодо «ручного управління» АОЗ міністром оборони Умєровим.

«Я не коментую чуток та маніпуляцій ЦПК», — написав Чмут у мережі «Х», відреагувавши на заяву центру про скандал із передачею АОЗ коштів прикордонникам для закупівлі снарядів у польської компанії.

Керівництво ЦПК, зокрема Віталій Шабунін і Дарія Каленюк, взяли активну участь у поширенні в українських медіа інформації про наявність начебто корупційної складової у делегуванні Держприкордонслужбі повноважень на закупівлю боєприпасів. Попри те, що це рішення було прийнято на Ставці Верховного головнокомандувача, низка вітчизняних журналістів та активістів поставили під сумнів доцільність такого кроку, захищаючи виняткове право АОЗ закуповувати боєприпаси та озброєння для потреб ЗСУ.

Той факт, що наглядова рада АОЗ категорично відкинула їхні претензії, свідчить про досягнення домовленостей між керівництвом агенції та Міноборони, яке виступило ініціатором передачі коштів на закупівлю снарядів ДПСУ.

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Таким чином, АОЗ спростувала припущення журналістів про наявні зловживання у цій ситуації.

Також Наглядова рада Агенції оборонних закупівель подала міністру оборони Рустему Умєрову рекомендацію щодо продовження на один рік контракту з чинною директоркою Мариною Безруковою.

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