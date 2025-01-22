Чутки й маніпуляції: Чмут щодо заяв ЦПК про «ручний вплив» Міноборони на Агенцію оборонних закупівель

Заяви Центру протидії корупції про те, що начебто міністр оборони Рустем Умєров взяв під ручне управління Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) і вказує, які контракти з ким укладати, є чутками та маніпуляціями.

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Про це заявив військовий аналітик, голова наглядової ради агенції Тарас Чмут.

«Я не коментую чуток та маніпуляцій ЦПК», — відповів Чмут у мережі «Х» (колишній твіттер).

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Він підкреслив, що оборонні закупівлі — надзвичайно чутлива й водночас спекулятивна тема в Україні.

«З одного боку, ця сфера вже багато років супроводжується десятками скандалів (зокрема, за весь час, відколи я займаюся мілітарною тематикою, а це з 2008 року). З іншого — суспільство, журналісти та міжнародна спільнота приділяють їй значну увагу. До цього додається складність і закритість самого „ринку“, який функціонує особливим чином. Усе це перетворює сферу оборонних закупівель на складну систему взаємодії численних стейкхолдерів, скандалів та інтриг», — додав Чмут.

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Таким чином він прокоментував заяви ЦПК про вплив Міноборони на агенцію, скандал із передачею коштів АОЗ на прикордонників і закупівлі в польської компанії снарядів за завищеними цінами.

Нагадаємо, керівниками ЦПК є Віталій Шабунін і Дарія Каленюк.

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ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна: зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder.

Раніше повідомлялося про те, що Агенція оборонних закупівель уклала контракт на старі протитанкові міни за фантастичними цінами.

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