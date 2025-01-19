Директорка агенції оборонних закупівель Марина Безрукова вважає, що конфлікти з Міноборони гальмують роботу агенції. Зокрема, в інтерв’ю «Українській правді» вона розповіла про ключові досягнення агенції у 2024 році, провал українських виробників та критику з боку нардепки Устінової, а також звернула увагу на труднощі, викликані недостатньою підтримкою з боку Міноборони.

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«Ми зробили агенцію суб’єктною. Нас знають міжнародні партнери, виробники, країни НАТО. Ми уклали 50 прямих контрактів із провідними світовими компаніями. Це дозволило нам знизити ціни на озброєння, навіть попри глобальне зростання попиту», — зазначила Безрукова.

Серед інших досягнень агенції вона виділила витіснення з ринку посередників, які роками заробляли на оборонних закупівлях.

«Ми напряму співпрацюємо з виробниками. Це була кропітка робота, але тепер ми отримуємо кращі ціни, а бюджет витрачається ефективніше», — додала вона.

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Проте, за словами Безрукової, відсутність підтримки з боку Міністерства оборони стала великою перешкодою для реалізації всіх можливостей агенції.

«Ми могли б зробити набагато більше, якби Міноборони підтримувало наші ініціативи», — заявила директорка.

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Серйозним викликом для агенції став контракт з українським виробником боєприпасів, укладений ще у 2024 році. За словами Безрукової, вона одразу висловлювала застереження щодо цього контракту через низку ризиків, таких як розташування виробництва у прифронтовій зоні та брак ресурсів для виконання замовлення.

«Я була проти того, щоб віддавати весь обсяг замовлення в одні руки. Але на той момент альтернатив не було, і контракт все ж підписали. Коли стало очевидно, що компанія не справляється із замовленням, я відмовилася подовжувати строки контракту. Це рішення викликало напругу між агенцією та керівництвом Міноборони», — розповіла вона.

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Попри це, агенція змогла повернути кошти за зірваний контракт і знайти інших постачальників. Але, за словами Безрукової, втрачений час коштував занадто дорого: «Це не просто гроші, це життя наших військових».

Додатковим викликом для агенції стали звинувачення з боку нардепки Олександри Устінової, яка претендує на посаду директорки АОЗ. Устінова заявляла, що агенція до кінця року використала лише третину бюджету та уклала більшість контрактів у грудні.

«Це маніпуляція або нерозуміння процесів. Ми працювали згідно з планом асигнувань, і велика частина бюджету була запланована на грудень. До речі, у ЗМІ повідомляли, що вона претендує на мою посаду. Можливо, саме тому її заяви звучали саме в цей момент. Але мені важко зрозуміти, як людина з таким рівнем розуміння процесів може претендувати на таку відповідальну посаду», — прокоментувала Безрукова.

Вона наголосила, що її головна мета — забезпечення прозорості роботи агенції та ефективного виконання всіх оборонних завдань. «Я не здамся без бою», — підсумувала директорка.

Контракт Марини Безрукової завершується наприкінці січня, однак вона висловила готовність залишатися на посаді та продовжувати працювати для зміцнення обороноздатності України.

Матеріал підготовлено на основі інтерв’ю «Українській правді».

Раніше Антикорупційний комітет закликав посилити незалежність оборонних агенцій.

Скриншот із відео УП

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