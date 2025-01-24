Дуже задоволений позицією Трампа щодо рф: генсек НАТО про закінчення війни в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав заяву новообраного президента США Дональда Трампа про те, що росія може очікувати більше тарифів і санкцій, якщо не припинить війну в Україні, пише CNBC.

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«Я був дуже, дуже задоволений позицією Трампа щодо посилення санкцій проти росії. Ми знаємо, що справи в російській економіці йдуть жахливо погано і санкції допоможуть», — сказав він в інтерв'ю CNBC в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, на якому виступав президент України Володимир Зеленський.

Рютте висловив сподівання, що Європа тепер також «посилить» санкції, щоб «задушити російську економіку» і зменшити військову казну москви.

«Дональд Трамп має рацію, Україна ближча до Європи, але Трамп також має рацію, що це геополітичний конфлікт, тому я впевнений, що США хочуть, щоб він закінчився гарною і міцною угодою», — додав Рютте.

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Раніше Дональд Трамп вихвалявся, що може закінчити війну в Україні «протягом 24 годин» після обрання, а також погрожував скоротити військове фінансування для Києва. У Європі зростає занепокоєння, що Україну, позбавлену фінансів і зброї, можуть підштовхнути до невигідної мирної угоди, яка передбачає територіальні поступки росії. Марк Рютте заявив, що результат будь-якої мирної угоди має бути «стійким».

«Ми повинні досягти такої позиції, щоб росія ніколи більше не намагалася захопити жодного квадратного кілометра України, тому це має бути сильна угода», — сказав Рютте.

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Раніше експерти дійшли висновку, що політика Трампа може покласти край правлінню путіна.

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