В Україні передбачені житлові субсидії на оплату комунальних послуг. Крім цього, внутрішньо переміщені особи, які не мають достатньо коштів, аби самостійно винаймати індивідуальне житло, можуть отримати субсидію на оренду житла. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

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«З 29 січня внутрішньо переміщені особи зможуть подавати документи на її призначення. Призначатиметься субсидія за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги», — йдеться у повідомленні відомства.

«Субсидія на оренду — важливий інструмент для підтримки ВПО, адже вона буде враховувати як фінансову спроможність кожної родини оплачувати орендну плату за житло, так і різницю у вартості оренди в різних регіонах країни. Це також дозволить не лише допомогти родині фінансово, але й захистити юридично, адже договір оренди убезпечить від необгрунтованого підвищення ціни або виселення без підстав. І що важливо: так само інструмент забезпечує захист орендодавця від несплати орендної плати чи комунальних послуг», — наголосила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Субсидією можуть скористатися внутрішньо переміщені особи, які:

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• виїхали з окупованих російською федерацією регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання

• хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього

• орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів

Важливо: субсидія на оренду житла надаватиметься за умови, що:

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• орендар і орендодавець не повʼязані родинними відносинами

• орендар не отримує від держави допомогу на проживання ВПО

• орендодавець приміщення вже не отримує на нього компенсацію за програмою «Прихисток»

«Внутрішньо переміщені особи з невеликими доходами, які потребують підтримки від держави, зможуть одночасно отримувати і житлову субсидію, і субсидію на оренду житла», — заявила Жолнович.

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Як писали «ФАКТИ», пільги на оплату «комуналки» надаватимуться за новими правилами.

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