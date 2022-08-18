«У поєднанні з чебрецем та м’ятою цикорій допомагає при виразках дванадцятипалої кишки»: чим ще корисна рослина

В різні пори року ми збираємо корисні та цілющі трави. Зазвичай восени українці копають корінь цикорiю, у ньому накопичується максимальна кількість корисних речовин. Яких саме і кому рослина допоможе при проблема зі здоров'ям — розповів травознай Андрій Форсюк.

Травознай Андрій Форсюк

«Цикорій звичайний — рослина з родини айстрових. Рослина в Україні поширена повсюдно за винятком гірських ділянок. Для цикорію найкращим середовищем існування стають луки, узбіччя доріг, пасовища. Цикорій відрізняється довгим терміном цвітіння — з червня по вересень. З одного гектару цикорію можна отримати до 100 кг меду! Крім того, цикорій дає бджолам багато пилку. Цікаво, що корінь цикорію можна використовувати як сурогат кави, а листя — в якості корисного салату (тут підійде цикорій салатний, а не звичайний). Вiдвар кореня дикорослого цикорiю, застосовують у лікуванні хвороб печiнки, як жовчогiнний засiб, при каменях у жовчевому мiхурi, для поліпшення травлення. Цей напiй — сечогiнний, вiн пiдсилює обмiн речовин.

Старшим людям, якi потерпають вiд закрепiв, добре вживати настоянку цикорiю на перваку чи горiлцi. Її дуже просто зробити. Корені цикорiю помити, висушити, перемолоти на м'ясорубцi та залити спиртним (з рохрахунку 1 лiтрова банка корiння на 0,5 л горілки). Настояти 14 днiв. Заживати по столовiй ложки такої настоянки кiлька разiв на день.

А у поєднаннi з чебрецем та м'ятою цикорiй помiчний при виразках дванадцятипалої кишки.

Водний i горiлчаний настої цикорiю застосовуються зовнiшньо — при екземi, трофiчних виразках та свищах.

Можна протирати цим настоєм (4 столовi ложки сировини на склянку окропу), як лосьйоном, обличчя, якщо в когось на шкiрi є вугри. Змочену вiдваром кореня пов'язку можна прикладати на суглоби при подагрі".

Крім того, у корені цикорiю є рослинний аналог інсуліну — інулін, який регулює обмiн речовин, саме тому цикорій незамiнний для людей, що хворiють на дiабет.

«Корiнь цикорiю доволi поживний, адже мiстить до 10 — 20% фруктози, каротин, вітаміни групи B (B1,B2, B3), вітамін С, макро- і мікроелементи (Na, K, Ca, Mg, P, Fe тощо), органiчнi кислоти, дубильнi речовини, пектин, бiлковi речовини».

Раніше «ФАКТИ» писали про вживання чорниці. Причому не тільки ягід, але й листя. Саме настій з листя чорниці дуже корисний, наприклад, для діабетиків.



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