Три популярні методи схуднення: який найефективніший

Менше їжі? А може, періодичне голодування? Підвищення енергії вранці, а потім скорочення калорій? Кожне з цих рішень має своїх затятих прихильників, але тільки великий аналіз показав, який метод найкраще підходить для схуднення, пише fit.poradnikzdrowie.

ВІДЕО ДНЯ

Колись поширеною була думка, що наша вага визначається насамперед кількістю споживаних калорій. Сьогодні немає сумнівів, що їх розподіл протягом дня також може впливати на обмін речовин, вагу та здоров’я.

Є ще питання про те, як найкраще розподілити ці калорії. Вчені з Університету Бонда (Квінсленд, Австралія) провели мета-аналіз 29 клінічних випробувань, проведених на вибірці з 2,5 тисяч пацієнтів. Висновки трохи невтішні.

Дієти з періодичним голодуванням, обмеження прийому їжі до трьох разів на день, а може, нерівномірний розподіл калорій протягом дня з переважанням ранку? Співавтор мета-аналізу Хіу Йі Лю з Австралійського інституту охорони здоров’я, та його колеги виявили, що протягом 12 тижнів або більше три методи призвели до однакової втрати ваги: 1,4−1,8 кг.

РЕКЛАМА

Коли наш метаболізм не функціонує належним чином, наш організм не може правильно реагувати на гормон інсулін. Це може призвести до збільшення ваги, втоми та збільшити ризик багатьох хронічних захворювань, зокрема діабету. Прийом їжі пізніше вдень — з великою вечерею та перекусами пізно ввечері — призводить до погіршення метаболічної функції. Це означає, що організм стає менш ефективним у перетворенні їжі в енергію, контролі рівня цукру в крові та регулюванні накопичення жиру.

Споживання калорій на початку дня покращує метаболічні функції, тому, якщо у вас проблеми з метаболізмом, подумайте про цю стратегію. Це стосується не всіх. Деякі люди від природи мають вечірній «хронотип»: вони пізно прокидаються і лягають спати пізніше за інших. У їхньому випадку цей метод не працює.

РЕКЛАМА

Зменшити кількість прийомів їжі — сумнівний успіх. Немає явних причин для зміцнення здоров’я, які свідчать про перевагу триразового харчування над п’яти-шестиразовим. Вчені з Університету Бонда визнають, що їх дослідження показують таку ж втрату ваги, як і інші методи, але немає більш масштабних аналізів, які підтвердили б такий зв’язок. Вони також нагадують, що є докази того, що пропуск сніданку або легка вечеря шкідливі.

Вони припускають, що люди, які обирають це рішення, не повинні відмовлятися від трьох найважливіших прийомів їжі, тобто сніданку, обіду та вечері. Можна відмовитися від перекусів між прийомами їжі. Це дозволяє вам краще контролювати споживання калорій, що важко під час перекусів. Можливо, це єдиний секрет успіху цього методу?

РЕКЛАМА

Багато з нас їдять більше 14 годин на добу. Вживання їжі пізно ввечері може порушити природний ритм організму та перешкодити ключовим органам відпочити. З часом це може збільшити ризик діабету 2 типу та інших хронічних захворювань. Харчування з обмеженням за часом, форма періодичного голодування, означає споживання всіх калорій протягом шести-десяти годин дня, коли ви найбільш активні. Класичне періодичне голодування передбачає, що не важливо, що ви їсте, а в який час. Однак, на думку більшості дієтологів, це велике перебільшення. Таке нерегулярне харчування не є корисним для молодого організму. Цей метод також не зарекомендував себе як допоміжне лікування пацієнтів із ожирінням. Дія недовга (зазвичай до 3 місяців), але потім порушений обмін речовин призводить до набору ваги.

Хоча дієти IF (переривчасте голодування) були популярні до того, як ін’єкції для схуднення стали популярними, не слід забувати, що докази їх впливу на людей все ще обмежені, особливо з точки зору довгострокової користі. Більшість досліджень проводилися на гризунах і на цьому зупинилися.

Немає легких способів схуднути. Дослідники пропонують спробувати комбінацію: прагнення поїсти протягом восьмигодинного вікна + споживання основних калорій на сніданок та обід + три рази на день замість шести. Чи спрацює це? Досліджень ще немає, але в середньому доросла людина набирає від 0,4 до 0,7 кг ваги на рік. Є хороші шанси змінити цю несприятливу тенденцію.

Нагадаємо про дієві поради, як не погладшати у святковий сезон.

129

Читайте нас у Facebook