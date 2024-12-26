Король голий: ЗМІ про вдавану силу путіна

Тепер, коли режим Башара Асада впав, аналітики і політики виявляють, що друг і захисник сирійського диктатора, російський президент путін, також може бути вразливим. Деякі експерти вже кілька місяців наполягають на тому, що путінський режим набагато слабший і крихкіший, ніж здається. Як пише досвідчений експерт по росії Фредерік Старр: «Судячи з того, що говорять у російському тилу, путін вже програв війну, і єдине питання полягає в тому, які заходи, що збережуть його обличчя, можуть бути досягнуті за допомогою врегулювання».

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Мінімальні перемоги на полі бою, досягнуті жахливою ціною життів і техніки; економіка, яка стрімко рухається до того, що російський економіст Ігор Ліпсіц називає «катастрофою»; і населення, яке змушене виживати з дедалі меншими ресурсами в дедалі складніших соціально-економічних умовах, не говорять про здорову державу, суспільство чи режим, пише видання The Hill.

Але на Заході прийнято вважати, що путін був сильним, тому що він наполягав на своїй силі. Потрібно було, щоб режим Асада впав, а путін покірно прийняв це, щоб Захід зрозумів, що не все так райдужно у рф.

Це означає, що путін, який здавався беззмінним президентом, що веде перманентну війну, може мати набагато коротший термін політичного життя, ніж припускає його хвалькуватість. Бо реальність така, що путін слабкий, йдеться у статті.

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«Ніхто не наважується говорити про це публічно в росії, але всі знають, що йому вдалося перетворити регіональну державу з відносно здоровою економікою на військовий та економічний кошик. росії знадобляться десятиліття, щоб відновити те, що вона втратила завдяки нарцисичному прагненню путіна до відновлення імперії та слави», — пише автор статті.

Не допомагає путіну і його вік — 72 роки. Так само, як і його сумнівний стан здоров'я. Обидва фактори показують, що він не здатен приймати інноваційні рішення для вирішення реальних проблем. Він все більше схильний ставити власне політичне (і фізичне) виживання вище за потреби країни. Тому деградація, занепад і можливий розпад росії неминучі, доки путін залишається біля керма свого потопаючого корабля.

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За таких умов — війна, що пішла жахливо погано, жалюгідна економіка, зростаюча бідність, невдоволення еліти і диктаторський застій — було б дивом, якби ніхто в російському істеблішменті не «гострив ножі» і не готувався до постпутінської епохи.

Раніше повідомлялося, що окупанти застосовують проти бійців ЗСУ новий підступний засіб ураження.

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