Капуста з грибами: ситно, бюджетно і просто у приготуванні

Капуста з грибами — суперуніверсальна страва, яку можна подавати завжди на стіл. Рецепт не тільки простий, але і відмінно замінить традиційний варіант з лісовими грибами, пише видання Aniagotuje.pl.

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Інгредієнти квашена капуста 800 г

шампіньйони 400 г

цибуля 200 г

морква 120 г

масло для смаження 100 мл

лавровий лист 2 шт.

запашний перець 2 горошини

перець і сіль ¾ плоскої чайної ложки

Приготування:

З капусти злегка відтискаємо зайву воду в окрему миску. Подрібніть і викладіть капусту у велику каструлю. Моркву середнього розміру почистити і натерти на тертці з дрібними отворами прямо в каструлю. Залийте половиною склянки води. Додайте два лаврових листки та дві горошини запашного перцю. Все перемішати. Накрити кришкою.

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Доведіть капусту до кипіння, потім відразу ж зробіть вогонь меншим. Варіть так близько 40 хвилин. Перемішуйте капусту кожні 10 хвилин і перевіряйте, чи потрібно додати більше води.

Поки готується капуста, обсмажте цибулю. Очистьте і подрібніть близько 200 грамів цибулі. На розігріту сковороду наливаємо 100 мл олії для смаження. Додати нарізану цибулю і тушкувати на середньому або слабкому вогні приблизно 10 хвилин.

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Додайте нарізані скибочками гриби, сіль і перець. Все перемішуємо і продовжуємо смажити на невеликій потужності 20−25 хвилин. За цей час гриби повинні спочатку випустити трохи води, яка з часом випарується і гриби гарненько підрум'яняться. Слідкуйте за потужністю конфорки, щоб інгредієнти не підгоріли.

Проваріть капусту протягом 40 хвилин (можна 1 годину, якщо хочете, щоб вона була дуже м’якою). Змішайте капусту з грибами та варіть на маленькому вогні 10−15 хвилин без кришки.

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Наприкінці перевірте смак страви та вирішіть, чи додати трохи води з квашеної капусти, солі, перцю чи, можливо, трохи томатної пасти. Капуста з грибами — страва, яка подається в теплому вигляді.

А на десерт можна приготувати швидкий двоколірний манний пиріг. Або кекс, який готується за 5 хвилин і виручить господиню у будь-який момент.

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