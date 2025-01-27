НАБУ відкрило кримінальне провадження на Умерова: міністра підозрюють у перевищенні службових повноважень

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти міністра оборони Рустема Умерова. Його підозрюють у перевищенні службових повноважень, що підпадає під статтю 364 Кримінального кодексу України. За даними Центру протидії корупції, розслідування стосується дій Умерова, які могли бути спрямовані на тиск та маніпуляції в роботі незалежної наглядової ради АОЗ.

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«Так, у діях міністра може мати місце злочин за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Ми впевнені, що за ці дії доведеться відповідати і НАБУ має ретельно перевірити мотиви і наслідки рішень міністра», — йдеться у повідомленні ЦПК.

Нагадаємо, Рустем Умеров опинився у центрі скандалу через своє втручання в роботу наглядової ради АОЗ, яка ухвалила рішення про продовження контракту директорки Агенції Марини Безрукової. Одноголосне голосування ради, яке, за законом, є легітимним, викликало незадоволення міністра. Як повідомляли у ЦПК, Умеров почав чинити тиск на окремих членів ради, зокрема відкликав двох її представників, а також скористався формальними підставами, щоб спробувати зірвати роботу органу.

Однак, попри дії міністра, рішення ради залишається чинним. Марина Безрукова вже отримала підписану угоду про продовження контракту до 31 січня 2026 року та приступила до виконання своїх обов’язків.

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Тепер Умеров, який позиціонував себе як реформатор, ризикує опинитися в статусі підозрюваного. Якщо розслідування НАБУ підтвердить факт перевищення повноважень, це може загрожувати йому не лише втратою посади, а й кримінальною відповідальністю.

Справу вже активно обговорюють у політичних колах, а експерти називають її ще одним випробуванням для міністра, який і без того стикається з критикою через спроби взяти під контроль фінансові потоки МОУ.

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Далі буде. Умеров, який ще вчора здавався недоторканним, тепер може перетворитися на фігуранта серйозного розслідування, що лише починається.

Також нагадаємо, що раніше ЦПК вказав на (не)безпечне рішення Умєрова щодо продовження контракту чинної директорки АОЗ.

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