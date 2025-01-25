Тотальньний контроль за закритим 300-мільярдним збройним бюджетом: ЦПК про (не)безпечне рішення Умєрова

Наглядова рада проголосувала за продовження контракту з директоркою АОЗ Мариною Безруковою ще на рік. Попри це, міністр оборони Рустем Умєров відмовився виконувати це рішення. Ба, більше! Він відкликав двох членів Наглядової ради, які за це рішення проголосували (Тараса Чмута і Юрія Джигиря. — Авт.). Також міністр направив до Кабміну подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова.

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Як зазначають у ЦПК, 21 січня Наглядова рада АОЗ одноголосно ухвалила рішення щодо продовження контракту чинної директорки (Безрукової) ще на рік з можливістю дострокового звільнення та про проведення комплексного аудиту АОЗ, із залученням міжнародної ради аудиторів НАТО.

«Вже наступного дня „незалежна“ членкиня Наглядової ради Катерина Кузнєцова кардинально змінює позицію і вимагає не погоджувати продовження контракту Безруковій. Вимагає аж так наполегливо, що починає лякати інших членів Наглядової ради кримінальним переслідуванням, якщо вони не дослухаються до позиції Умєрова негайно звільнити Безрукову», — повідомляють у ЦПК.

Там додають, що між засіданнями Міноборони надіслало Наглядові раді листа з космічними претензіями до АОЗ.

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«Певна частина з них співпадає з претензіями, які раніше публічно оголосила народна депутатка Олександра Устінова — однофракційка Умєрова, його радниця і найближча союзниця. Саме її Умєров намагався призначити замість Безрукової ще восени», — інформує ЦПК.

У підсумку, як повідомляє ЦПК, Кузнєцова і Столярскі проголосували проти продовження контракту Безрукової на рік. «За» таке рішення проголосували Тарас Чмут і Юрій Джигир.

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«За статутом АОЗ у разі поділу голосів Наглядової ради навпіл вирішальний голос залишається за Головою Наглядової ради — Юрієм Джигирем. Таким чином, рішення про продовження роботи Безрукової на рік було ухвалено відповідно до закону та Статуту АОЗ (це підтверджує протокол)», — пояснюють у ЦПК.

Проте це не влаштувало Умєрова.

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«Цими діями він кінцево знищив головну реформу оборонних закупівель — незалежну закупівельну агенцію (АОЗ). Кінцево, бо до цього 9 місяців блокував створення Наглядової ради, а потім — напередодні її запуску — намагався ліквідувати АОЗ шляхом злиття з Державним оператором тилу (ДОТ) під керівництво Арсена Жумаділова», — говорять у ЦПК.

На думку ЦПК, такі дії міністра можуть зупинити надходження західних грошей на українську зброю.

«Особливо, якщо західні еліти продовжать думати, що ці дії Умєрова санкціоновані Зеленським. Тоді це вдарить не лише по „данській моделі“, а по всій західній допомозі Україні. Особливо критично небезпечним це є саме зараз, коли Зеленський намагається збудувати стосунки з командою Трампа, для частини якої такі дії — червона ганчірка (або зручний аргумент)», — вважають у ЦПК.

Там наголошують, що заяви міністра та юридична вакханалія про непродовження контракту всупереч рішенню Наглядової ради — тягнуть на статтю Кримінального кодексу.

«Саме тому ми направили заяву про злочин за ознаками ч. 2 ст. 364 ККУ про зловживання владою або службовим становищем», — кажуть у ЦПК.

Раніше «ФАКТИ» писали, що директорка агенції оборонних закупівель Марина Безрукова вважає, що конфлікти з Міноборони гальмують роботу агенції.

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