Контракт директорки Агенції оборонних закупівель Марини Безрукової мав бути подовжений до кінця аудиту. Заяви про «продовження контракту на рік, як оцінку ефективності керівництва АОЗ «, не відповідають реальності. Про це йдеться у заяві Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України (ГАР МОУ).

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Зокрема, там зазначається, що перед тим, як висловитися щодо ситуації, яка склалася, члени Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони скомунікували з усіма сторонами.

«Ми мали розмови з міністром оборони, керівниками Державного оператора тилу (ДОТ) і АОЗ, окремими членами й головою Наглядової ради АОЗ, а також з окремими представниками профільного комітету у Верховній Раді» — повідомляють у ГАР МОУ.

Там також зазначили, що за їхньою інформацією, існувала домовленість щодо контракту.

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«Контракт» директора АОЗ буде переглянутий (і може бути розірваний) Наглядовою радою одразу по завершенню аудиту, а тим часом Наглядова рада продовжить занурення у справи АОЗ. Усі публікації, які акцентували на «продовженні контракту на рік, як оцінку ефективності керівництва АОЗ «, були свідомою чи несвідомою спекуляцією і не описували реальний стан справ», — йдеться у заяві.

Як писали «ФАКТИ», Наглядова рада проголосувала за продовження контракту з директоркою АОЗ Мариною Безруковою ще на рік. Попри це, міністр оборони Рустем Умєров відмовився виконувати це рішення.

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