Кекс з вишнями: порадуйте рідних смачною випічкою на вихідні
Кекс дуже смачний, пухкий, вологий, красиво нарізається, з вишневою кислинкою та лимонним смаком. Швидко, просто, доступно та смачно. Варто приготувати цей вдалий рецепт, ділиться фудблогерка Магдалина Шершун.
Складники:
- 150 г цукру
- 1п. ванільного цукру
- 2 яйця
- 50 г розтопленого вершкового масла
- 300 мл кефіру
- 2 чайні ложки розпушувача
- борошно — 300 г
- 1 чайна ложка цедри лимона
- морожена вишня -100 г
Приготування:
Яйця, цукор, ванільний цукор збити до білої маси. Додати розтоплене вершкове масло кімнатної температури, кефір теж кімнатної температури, просіяне борошно з розпушувачем та цедру лимону. Вимішати до однорідності — тісто має бути, як густа сметана.
У форму конуса вилити половину тіста, викласти ягоди, викласти другу частину тіста. Випікати в попередньо розігрітій духовці, при температурі 180 градусів 40 хвилин.
Остудити, посипати цукровою пудрою. І смачного.
Нагадаємо рецепт сирних кексів від дієтологині Світлани Фус, їх можна їсти і худнути одночасно.31
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