Кекс з вишнями: порадуйте рідних смачною випічкою на вихідні

Кекс дуже смачний, пухкий, вологий, красиво нарізається, з вишневою кислинкою та лимонним смаком. Швидко, просто, доступно та смачно. Варто приготувати цей вдалий рецепт, ділиться фудблогерка Магдалина Шершун.

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Складники: 150 г цукру

1п. ванільного цукру

2 яйця

50 г розтопленого вершкового масла

300 мл кефіру

2 чайні ложки розпушувача

борошно — 300 г

1 чайна ложка цедри лимона

морожена вишня -100 г

Приготування:

Яйця, цукор, ванільний цукор збити до білої маси. Додати розтоплене вершкове масло кімнатної температури, кефір теж кімнатної температури, просіяне борошно з розпушувачем та цедру лимону. Вимішати до однорідності — тісто має бути, як густа сметана.

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У форму конуса вилити половину тіста, викласти ягоди, викласти другу частину тіста. Випікати в попередньо розігрітій духовці, при температурі 180 градусів 40 хвилин.

Остудити, посипати цукровою пудрою. І смачного.

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Нагадаємо рецепт сирних кексів від дієтологині Світлани Фус, їх можна їсти і худнути одночасно.

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