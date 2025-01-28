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Кекс з вишнями: порадуйте рідних смачною випічкою на вихідні

20:06 28 січня 2025
Кекс з вишні. фото скрин відео

Кекс дуже смачний, пухкий, вологий, красиво нарізається, з вишневою кислинкою та лимонним смаком. Швидко, просто, доступно та смачно. Варто приготувати цей вдалий рецепт, ділиться фудблогерка Магдалина Шершун.

Складники:

  • 150 г цукру
  • 1п. ванільного цукру
  • 2 яйця
  • 50 г розтопленого вершкового масла
  • 300 мл кефіру
  • 2 чайні ложки розпушувача
  • борошно — 300 г
  • 1 чайна ложка цедри лимона
  • морожена вишня -100 г

Приготування:

Яйця, цукор, ванільний цукор збити до білої маси. Додати розтоплене вершкове масло кімнатної температури, кефір теж кімнатної температури, просіяне борошно з розпушувачем та цедру лимону. Вимішати до однорідності — тісто має бути, як густа сметана.

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У форму конуса вилити половину тіста, викласти ягоди, викласти другу частину тіста. Випікати в попередньо розігрітій духовці, при температурі 180 градусів 40 хвилин.

Остудити, посипати цукровою пудрою. І смачного.

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Нагадаємо рецепт сирних кексів від дієтологині Світлани Фус, їх можна їсти і худнути одночасно.

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