Дешево і примітивно: в парламенті Петру Порошенку заборонили відвідувати сесійну залу через нецензурні вислови на адресу Богдана Яременка

На фоні скандалу з виїздом в 2019 році старшого сина колишнього президента з України парламентський регламентний комітет ухвалив рішення заборонити Петру Порошенку відвідувати пленарні засідання на пів року.

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Це рішення було прийнято після словесного конфлікту між Порошенком та депутатом від «Слуги народу» Богданом Яременком, під час якого Порошенко використав нецензурні вислови. Як пояснював ЗМІ ініціатор постанови про відсторонення нардеп Микита Потураєв, конфлікт стався після провалу голосування по Юрію Бойко.



«До мене підійшов Порошенко з претензіями, чого це Євгенія Кравчук опублікувала допис зі статистикою — яка фракція скільки голосів дала. Я сказав йому, що це була наша спільна помилка — не порахувати заздалегідь голоси, аби їх вистачило, — розповідав Микита Потураєв. — Тоді Порошенко почав розповідати, що поки ми тут невідомо чим займаємось, він особисто 40 дронів купив і на фронт передав. У цей момент Богдан Яременко повернувся, і запитав: «А що, ніхто інший дрони передати не міг?». На що Порошенко сказав йому: «Пашол на х.!».

За рішення відсторонити Порошенка за ці слова проголосували шість депутатів, троє утрималися, а один був проти. Це рішення підтримали депутати від «Слуги народу» та колишні представники забороненої ОПЗЖ.



Як написав у Фейсбуці нардеп Володимир Ар’єв, «справа не в матюках — президент Зеленський матом інтерв’ю дає, голова фракції „слуг“ Арахамія ними розмовляє, а „Укрпошта“ друкує матюкливі поштові марки».

Справа в тому, що як зазначив нардеп від «Європейської солідарності» Андрій Парубій, це рішення є політичним замовленням, яке послаблює Україну у найкритичніший період.

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Порошенко планує оскаржити це рішення та продовжувати свою політичну діяльність.

Колишній народний депутат Борислав Береза у соцмережі виклав історію цього фарсу, цитуючи коментарі політиків з цього приводу:



Микола Княжицький написав: «Колега Богдан Яременко зі „Слуг народу“ у залі Верховної Ради сказав Петру Порошенку приватно, щось на кшалт того, що ЗСУ обійдуться і без його допомоги. Петро Порошенко приватно відповів Богдану Яременку, що знецінення допомоги ЗСУ — допомога агресору і ніби то ще щось з лексичного запасу Володимира Зеленського, який той використовував у розмові з Лексом Фрідманом».

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Вікторія Сюмар розповіла в мережі: «Послухала авторів „жалоби“ на Порошенка Потураєва і Ко на комітеті, які так пристрасно розповідали про „абʼюзивну поведінку“ ЄС і про шок Микити від почутого, що тепер щиро переживаю за їхнє ментальне здоровʼя. От чесно. Це ж треба таке пережити. Переконана, вони не чули інтервʼю Володимира Зеленського Фрідману, де він назвав „ху@нею“ не путіна, а політику нашого партнера сполучених штатів напередодні вторгнення. Причому то ж публічна заява була».

Після засідання регламентного комітету нардеп Сергій Євтушок написав: «Щойно наш комітет з питань Регламенту та депутатської етики більшістю голосів: 6 — за, 3 — утрималися та 1 — проти рекомендував парламенту підтримати постанову про відсторонення від засідань ВРУ Петра Порошенка, якого звинуватили у використанні ненормативної лексики в залі».

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Борислав Береза додав: «Депутати „Слуг народу“ разом з депутатами ОПЗЖ проголосували за позбавлення Петра Порошенка можливості працювати у залі ВР до серпня. Я не є прихильником Петра Порошенка, але і мовчати не планую. Це треш! Спостерігаю, як з себе корчить морального авторитета та еталон цнотливості слуга „Анал-табу“ Яременко, який замовляв послуги повії на засіданні ВР і через це позбувся посади Голови комітету ВР та не поїхав до Єстонії, тому що президентка Єстоні Керсті Кальюлайд передала по комунікаційним каналам, що не потисне йому руку на зустрічі через ганебність дій народного депутата від партії Володимира Зеленського. Спостерігаю, як за відсторонення Порошенка голосували ті, хто отримав підозри в корупції, їздив до Путіна та дивним чином не помітив використання лайливої лексики Зеленським. Ну, всі ж розуміють, що це не має ніякого відношення до моралі чи культури, а банальна дрібна помста Зеленського та намагання виключити Порошенка з публічних процесів у ВР. Дешево і примітивно, але дієво. І ще раз підтверджує, що Зеленський з Єрмаком діють по принципу — своїм все, ворогами закон або трактування закону, яке потрібне Банковій. І це мерзотно».

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», «Укрпошта» «увічнила» мат Зеленського в поштовій марці.

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