Мат Зеленського «увічнили» у поштовій марці

Український поштовий оператор «Укрпошта» випустив марку, присвячену Будапештському меморандуму. На ній є цитата президента України Володимира Зеленського з нещодавнього інтерв’ю американському журналісту Лексу Фрідману. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

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«Ну, і щоб завершити цей веселий день, як обіцяв, марку „Будапештський меморандум — це х… я“ можна придбати онлайн. Як завжди, Соломонове рішення — новинку випущено в рамках проєкту „Власна марка“. Хо бажає — той купує. Кому ця ідея не до вподоби, той оминає», — написав він.

Про можливість виходу нової марки Смілянський повідомив днями.

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«Друзі, поки ви голосуєте за найкращу марку 2024 року, ми вже розмірковуємо про перші випуски 2025-го. А після інтервʼю Президента подумалось, чи не продовжити серію „Русскій воєнний корабль, іді… !“ маркою „Будапештський меморандум — це х… я“. Що скажете, буде популярною? :)» — написав він.

Вартість поштового аркуша «Будапештський меморандум — це х… я» становить 600 гривень. Він містить дев'ять марок.

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Як писали «ФАКТИ», раніше «Укрпошта» випустила поштову марку з посланим російським кораблем, яка одразу стала раритетом. Також були випущені марки «Пес Патрон», «Кримський міст на біс!»", а також «ПТН ПНХ».

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