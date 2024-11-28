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Заварний хліб з цибулею: він вам точно сподобається, бо це дуже смачно

20:05 28 листопада 2024
Заварний хліб з цибулею

Цей хліб ідеально підходить до перших страв. «Смачненький і дуже ароматний, такий ви точно не знайдете в магазині», — ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт печива з абрикосовим джемом.

Потрібно:

  • 250 мл теплої води,
  • 250 мл окропу,
  • 2 ч. л. цукру,
  • 1, 5 ч. л. сухих дріжджів,
  • 1 — 1, 5 ч. л. солі,
  • 3, 5 ст. л. олії,
  • 5 ст. борошна (стакан об'ємом 250 мл без гірки),
  • 2 ст. л. чорного кунжуту,
  • 200 г цибулі,
  • 2 ст. л. сушеної зеленої цибулі,
  • 2 ст. л. сухого молока

Приготування:

Цибулю наріжте кубиками, обсмажте на олії до рум'яного кольору. Під час смаження додайте 0, 5 ч. л. цукру та 0, 5 ч. л. солі

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У 250 мл теплої води додайте цукор та дріжджі, залиште на 2 — 3 хвилини.

В миску просійте борошно, додайте 1 ч. л. солі, 2 ст. л. олії, чорний кунжут, сушену зелену цибулю, смажену цибулю, сухе молоко. Додайте воду з дріжджами та цукром, перемішайте. Влийте 250 мл окропу та ретельно перемішайте за допомогою ложки. Потім замісіть тісто руками. Воно м'якеньке, майже не липне до рук.

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Накрийте миску, залишіть на 1 — 1, 5 години, для підходу. Один раз тісто треба обм’яти. Сформуйте заготовку, перекладіть на деко, застелене пергаментом. За бажанням посипте борошном, нанесіть лезом малюнок. Дайте підійти 20 хвилин.

Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 200 градусів 40 — 60 хвилин.

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Нагадаємо старовинний закарпатський рецепт мачанки до хліба.

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