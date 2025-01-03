Квітковий принт: як носити речі та аксесуари з ним взимку

Багато хто помилково думає, що квітковий принт підходить для всіх сезонів, крім зими. Ні, це не так. Квітковий принт зробить ваш пуховик незвичайним, а тканинна брошка додасть образу вишуканості.

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Дуже стильно виглядають трикотажні сукні з квітковим принтом у поєднанні з грубим взуттям, а також легкі блузки з піджаком — «оверсайз».

Водолазка з маками, ромашками або фіалками ефектно виглядатиме з вельветовими речами. Ну, а якщо ви власниця вельветового або оксамитового вбрання з квітковим принтом — ви на піку моди.

Звичайно ж, квітковий принт має ідеальний вигляд з однотонними речами. Добре, якщо відтінок однотонної речі співзвучний з відтінком у квітковому принті.

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Які квіти вибрати — дрібні чи великі, реалістичні чи фантазійні? Усе залежить від того, які вам подобаються.

Флористичний принт доречний і в шарфі. З однотонними речами він матиме чудовий вигляд.

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Квітковий принт додасть образу ніжності та жіночності. Квіти взимку створять особливий настрій і вам, і оточуючим. Не бійтеся проявляти творчість у створенні свого вбрання.

Нагадаємо про те, що головний тренд зими-2025 — зміїний принт.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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