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Теж маємо взяти на себе відповідальність: ще одна країна не проти відправлення військових до України

16:22 1 лютого 2025
Збройні сили Литви

Головнокомандувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас вважає, що його країні слід не тільки посилювати оборону і готувати план екстренних заходів на випадок агресії, а й розглянути можливість відправлення своїх військових до України для виконання миротворчої місії. Про це генерал заявив в ефірі радіостанції Ziniu radijas, пише lrt.lt.

«Якщо запитати, чи могла б Литва надіслати війська в Україну, то ми напевно це розглянемо. Буде проведено дискусію, і я думаю, що ми також маємо взяти на себе відповідальність за стабільність у Європі»,  — сказав він.

Західні країни вже кілька місяців обговорюють можливість відправлення миротворчих сил до України у разі припинення вогню. За даними ЗМІ, низка з них вже негласно розмістили військовий контингент в Україні.

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