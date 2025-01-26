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Клуб споживачів

Школа городника: коли найкраще сіяти помідори на розсаду взимку

13:09 26 січня 2025
Середньостиглі сорти томатів варто сіяти наприкінці лютого. Фото Pixabay

Зима вже перевалила за середину і дачники починають готуватися до чергового сезону. Так, ще взимку висаджують деякі квіти на розсаду. Підходить й час, щоб зайнятися розсадою помідорів.

Час висадки насіння залежить від обраного сорту — ранніх томатів, середньостиглих або пізніх. Як пише видання «На пенсії», ранні сорти дозрівають протягом 80−105 днів після посадки, середньостиглі — 110−120 днів, а пізньостиглі сорти — за 125−140 днів.

Зокрема, насіння середньостиглих сортів рекомендують сіяти з 15 по 28 лютого, а вже за 65−75 днів їх можна буде садити у відкритий ґрунт. Роботу з сортами, що швидко дозрівають, краще залишити на весну.

Січень вже наближається до завершення, але його останні числа будуть сприятливими для роботи з бульбовими або цибулинними рослинами.

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Про те, які дні цього року вважаються сприятливими для роботи на землі та з рослинами, читайте у місячному посівному календарі на 2025 рік на нашому сайті.

Фото Pixabay

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