Дуже смачний печінковий паштет із яблуком: приготуйте до Дня святого Валентина
День святого Валентина наближається. Звичайно, можна його відзначити в ресторані, але не менш атмосферну та романтичну вечерю можна влаштувати вдома. Важливо продумати таке меню, щоб ваша друга половинка була в захваті. Наприклад, приготуйте печінковий паштет із яблуком за рецептом кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової. Подавайте його зі свіжим хлібом чи багетом. Смак цієї страви напевно перевершить ваші очікування. Приготувати цю страву нескладно.
Печінковий паштет із яблуком
- 600 г курячої печінки
- Сіль
- Перець
- 2 цибулини
- 1 морквина
- 70 г вершкового масла
- 200 г вершків
Для глазурування
- 1 яблуко
- 50 г вершкового масла
- 1 чайна ложка цукру
Запекти курячу печінку з морквою і цибулею, присмачивши все це сіллю, перцем і олією. Все це перемішати та додати вершкове масло. Запікати до готовності. Охолодити. Перебити у блендері із вершками.
Перекласти в термостійку форму та покрити тонкими скибочками яблука. Додати вершкове масло та цукор і помістити в духовку при температурі 200 градусів до карамелізації.
Охолоджуємо. Залишаємо в холодильнику на ніч.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової17
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