Дуже смачний печінковий паштет із яблуком: приготуйте до Дня святого Валентина

День святого Валентина наближається. Звичайно, можна його відзначити в ресторані, але не менш атмосферну та романтичну вечерю можна влаштувати вдома. Важливо продумати таке меню, щоб ваша друга половинка була в захваті. Наприклад, приготуйте печінковий паштет із яблуком за рецептом кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової. Подавайте його зі свіжим хлібом чи багетом. Смак цієї страви напевно перевершить ваші очікування. Приготувати цю страву нескладно.

ВІДЕО ДНЯ

Печінковий паштет із яблуком 600 г курячої печінки

Сіль

Перець

2 цибулини

1 морквина

70 г вершкового масла

200 г вершків Для глазурування 1 яблуко

50 г вершкового масла

1 чайна ложка цукру

Запекти курячу печінку з морквою і цибулею, присмачивши все це сіллю, перцем і олією. Все це перемішати та додати вершкове масло. Запікати до готовності. Охолодити. Перебити у блендері із вершками.

Перекласти в термостійку форму та покрити тонкими скибочками яблука. Додати вершкове масло та цукор і помістити в духовку при температурі 200 градусів до карамелізації.

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Охолоджуємо. Залишаємо в холодильнику на ніч.

І смачного!

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, який найпопулярніший подарунок на День святого Валентина-2025.

Фото з альбому Елли Іванової

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