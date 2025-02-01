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Дуже смачний печінковий паштет із яблуком: приготуйте до Дня святого Валентина

21:59 1 лютого 2025
печінковий паштет із яблуком

День святого Валентина наближається. Звичайно, можна його відзначити в ресторані, але не менш атмосферну та романтичну вечерю можна влаштувати вдома. Важливо продумати таке меню, щоб ваша друга половинка була в захваті. Наприклад, приготуйте печінковий паштет із яблуком за рецептом кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової. Подавайте його зі свіжим хлібом чи багетом. Смак цієї страви напевно перевершить ваші очікування. Приготувати цю страву нескладно.

Печінковий паштет із яблуком

  • 600 г курячої печінки
  • Сіль
  • Перець
  • 2 цибулини
  • 1 морквина
  • 70 г вершкового масла
  • 200 г вершків

Для глазурування

  • 1 яблуко
  • 50 г вершкового масла
  • 1 чайна ложка цукру

Запекти курячу печінку з морквою і цибулею, присмачивши все це сіллю, перцем і олією. Все це перемішати та додати вершкове масло. Запікати до готовності. Охолодити. Перебити у блендері із вершками.

Перекласти в термостійку форму та покрити тонкими скибочками яблука. Додати вершкове масло та цукор і помістити в духовку при температурі 200 градусів до карамелізації.

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Охолоджуємо. Залишаємо в холодильнику на ніч.

І смачного!

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, який найпопулярніший подарунок на День святого Валентина-2025.

Фото з альбому Елли Іванової

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