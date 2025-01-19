Розлючений Фіцо пригрозив Києву заблокувати фінансову допомогу: що сталося

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обурився через нещодавній візит депутатів словацького парламенту до Києва, назвавши це «жестом підлабузництва». Він звинуватив опозицію в підготовці державного перевороту та пригрозив Києву накласти вето на фінансову допомогу Євросоюзу Україні. Про це Фіцо заявив у дописі у Facebook.

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«Ми готуємося до всіх можливих альтернатив. Ми будемо готові до всього. Особливо до Майдану, тобто державного перевороту через вулицю, чого так завзято добивається опозиція, особливо Прогресивна Словаччина», — написав прем’єр, повідомляє видання Pravda.

Фіцо, який у грудні провів переговори з президентом росії путіним у москві, відреагував на поїздку голови найсильнішої опозиційної партії Прогресивної Словаччини Міхала Шимечка до Києва, де той зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Фіцо заявив про те, що словацька опозиція, «цілувала перстень Зеленському» та начебто обіцяли йому підтримку членства України в НАТО, якщо вони прийдуть до влади. Роберт Фіцо додав, що депутати начебто заявляли, що Словаччина долучиться до відправлення контингенту західних військ до України й це «дуже небезпечний момент».

«Уряд, який я очолюю, ніколи не підтримає членство України в НАТО, тому що це призведе лише до Третьої світової війни, — заявив Фіцо. — Уряд також ніколи не буде пропонувати ввести війська в Україну, щоб повернути зброю проти рф».

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Лідер Прогресивної Словаччини Міхал Шимечка на пресконференції спростував слова прем'єра про членство України в НАТО і назвав їх брехнею. Він стверджує, що членство в Північноатлантичному альянсі не обговорювалося.

Зі свого боку, прем'єр Фіцо заявив, що планує відповідь на припинення транзиту російського газу через Україну і пригрозив накласти вето на подальшу допомогу ЄС для нашої держави.

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Раніше дипломат Олександр Левченко пояснив, чому прем’єр Словаччини Фіцо змінив риторику щодо України.

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