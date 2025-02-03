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«Ми маємо готуватися до війни»: генсек НАТО виступив із новою заявою

14:24 3 лютого 2025
Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав Німеччину значно збільшити витрати на оборону і збільшити виробництво озброєнь. Німеччина повинна «витрачати більше і виробляти більше», заявив Рютте в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, передає Welt.

Він додав, що Німеччина «зробила багато правильних речей» з початку російської війни в Україні.

«Але, враховуючи розмір німецької економіки, ми, природно, хочемо, щоб вона зробила набагато більше, — сказав Рютте. — Дозвольте мені бути дуже чітким: ми повинні готуватися до війни. Це найкращий спосіб уникнути війни. Європа не повинна проявляти жодної слабкості по відношенню до росії. Інакше росія може спробувати щось зробити. Так само, як вони це зробили в Україні».

Однак, на думку Рютте, не лише росія становить загрозу. Китайці також «надзвичайно» розширюють свої військові можливості.

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Генсек НАТО також оголосив, що майбутня квота на оборонні витрати буде значно перевищувати два відсотки. Понад дві третини партнерів НАТО зараз витрачають понад два відсотки на оборону. І це також завдяки президенту США Дональду Трампу.

Перед наступним самітом НАТО в Гаазі партнери Альянсу визначаться з точними деталями оцінки в найближчі місяці, сказав Рютте.

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«Але я можу запевнити вас в одному: це буде набагато, набагато, набагато більше, ніж два відсотки», — додав він.

Раніше повідомлялася думка міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про те, що путін повторює помилку радянських часів.

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