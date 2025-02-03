Час гоїти розбиті серця: яких чоловіків шукають самотні Кім Кардаш’ян і Дженніфер Лопес

Найгламурніші самотні жінки Голлівуду Кім Кардаш’ян і Дженніфер Лопес готові повернутися до романтичних побачень, і вони планують зробити це разом. Кажуть, що дві жінки шукають надзвичайно успішних чоловіків, які мають хороші зв’язки.

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Обидві жінки нещодавно розірвали гучні стосунки. У свої 44 роки зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян давно відійшла від свого бурхливого шлюбу з репером Каньє Вестом, пише Marca. Тим часом 55-річна Дженніфер Лопес офіційно розірвала шлюб з актором та режисером Беном Аффлеком, залишивши статок, який оцінюється у 400 мільйонів доларів, повністю збереженим.

Тепер, коли їхні минулі романи позаду, подруги готові до пошуку нового кохання.

Кім була величезним джерелом підтримки для Джей Ло відтоді, як вона розлучилася з Беном.

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«Вона була не тільки плечем, на якому можна поплакати, але також була справжньою вболівальницею та модним стилістом», — поділився інсайдер.

Зв'язок між ними зміцнився, а Кім відіграє активну роль у збільшенні впевненості Лопес протягом останніх кількох місяців.

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«Останні шість місяців Кім заохочувала Джей Ло мати сексуальніший вигляд, і це дійсно допомогло їй повернути впевненість», — додало джерело.

Тепер, коли Лопес офіційно незаміжня, Кім стала її особистою свахою, куруючи список потенційних залицяльників, які відповідають їхнім ексклюзивним критеріям. Але є одна заковика: Джей Ло погодилася з планами Кім, лише якщо це подвійні побачення.

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Отже, якого типу чоловіків шукають дві зірки? За словами наближених до них людей, вони хочуть знайти чоловіків багатих та впливових у своїх галузях.

Чи вдасться їхній план подвійного побачення на шляху до кохання, ще невідомо, але одне можна сказати напевно: ці двоє не погоджуються на щось менше, ніж надзвичайне.

Раніше Дженніфер Лопес зі сльозами розповідала про давню мрію, яку Бен Аффлек так і не допоміг їй втілити.

Фото instagram|kimksnapchats

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